Une œuvre majeure fait son entrée au Musée de l’ardoise

Richmond – À l’occasion des Journées du patrimoine religieux, le Musée de l’ardoise a dévoilé, vendredi dernier, une verrière de douze pieds sur huit pieds qui trône maintenant de façon permanente à l’intérieur de l’établissement.

Selon la direction du Musée, il s’agit d’une œuvre majeure dessinée par Liliane Hofman et réalisée par le réputé maître-verrier Pierre Osterrath, qui était présent lors de la présentation.

Ce vitrail a été commandé dans les années 1960 par la congrégation de Mariannhill pour la chapelle de leur pavillon au Séminaire de Saint-Augustin dans la région de Québec.

Le Séminaire Saint-Augustin a fermé ses portes en 1996. Au moment de la vente, la congrégation a récupéré le vitrail ; elle l’a conservé dans les caves de ses installations à Sherbrooke.

Gilles Boulé, un ancien du Séminaire, en a fait l’acquisition en 2015 avec la volonté de rendre l’œuvre accessible au public. Dans ce sens, il vient d’en faire don au Musée de l’ardoise et s’est chargé de l’installation avec rétroéclairage pour sa mise en valeur.

Originaire de Belgique, M. Osterrath a pris trois mois à réaliser la verrière. « Quand je travaille, je ne vois plus le temps passer. Je prends beaucoup de plaisir à travailler » de dire celui qui a déjà collaboré avec Alfred Pelland.

« Je fais en sorte que les passages de couleur soient harmonieux. Il n’y a pas de passage brusque entre chaque morceau. Je ne veux pas quelque chose de violent », explique M. Osterrath, qui est au Québec depuis son jeune âge.

Il est issu d’une famille de maîtres-verriers actifs depuis quatre générations. Il dirige son propre atelier depuis 1968. Il a réalisé de grandes œuvres dans des lieux de culte et dans des édifices publics. Entre autres, on retrouve ses œuvres dans les stations de métro Berri-UQAM et Charlevoix.

Il a exploré de multiples techniques pour travailler le verre combiné à d’autres matières. Il a collaboré avec de nombreux artistes. Plusieurs verriers du Québec ont été formés par lui. Il a été professeur pendant 32 ans à l’École des arts visuels de l’Université Laval.

Cette réalisation date de 1966 ; elle est signée Liliane Hofmann. On sait peu de choses sur l’artiste. Elle a entre autres dessiné des vitraux qui se trouvent dans divers sites religieux au Québec, dont une synagogue à Westmont.