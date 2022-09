Le bonheur d’échanger tout simplement

Danville — La présidente d’honneur de la plus récente édition du Symposium des Arts, Mme Manon Tétreault, se disait non seulement honorée d’agir à titre pour la tenue de la 23e édition, mais également très heureuse de pouvoir participer pour une cinquième occasion à cet évènement rassembleur.

Résidente de la région de Saint-Hyacinthe, Mme Tétreault souligna le bonheur de venir à Danville, présenter ses réalisations et voir les visiteurs déambuler à travers les différents kiosques pour minimalement s’entretenir avec des exposants talentueux et passionnés. Ceci dit, bien que le Symposium des arts accueille plusieurs artistes invités provenant de l’extérieur, il n’en demeure pas moins qu’une kyrielle de talents locaux ont également l’opportunité chaque année de se joindre au prestigieux événement.

C’est notamment le cas de Mlle Anouk Lacasse, qui était de retour pour une seconde fois en tant qu’exposante, lors de cette 23e édition.

« C’est toujours un grand plaisir de pouvoir participer au Symposium et de me joindre aux différents artistes présents. C’est certainement un moment privilégié qui nous est offert que celui de pouvoir exposer près de chez soi, de rencontrer les gens et de prendre le temps de discuter avec eux de nos œuvres ou de ce qui nous les as inspirés. Il y a quelques années j’étais positionnée à la salle du Carmel et cette fois au sous-sol de l’église Saint-Anne, ce changement me permet de découvrir un tout autre environnement d’expositions, de nouveaux artistes et bien entendu de continuer à présenter mes tableaux aux visiteurs, dont certains en sont peut-être à une première visite. », de commenter généreusement l’artiste peintre de Danville.

M. Donald Mercier de Saint-Georges-de-Windsor, figure également à la liste d’artistes locaux qui apprécient ces petits moments d’échanges particuliers, qu’offrent les quatre jours du Symposium.

« C’est vraiment plaisant d’être là ! C’est sûr que si nous avons le privilège de trouver preneur pour l’une ou l’autre de nos œuvres c’est super, mais même si ce n’est pas toujours le cas, simplement le fait de rencontrer les gens, discuter avec eux de la signification de certains tableaux, des techniques utilisées ou bien répondre à leurs questions, ça compte beaucoup pour un créateur. », mentionne-t-il lors d’un cours d’entretien réalisé lors d’une visite au kiosque abritant quelques-unes de ses œuvres en exposition durant le Symposium.