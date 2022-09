Un Estrien se porte acquéreur du Théâtre des Grands Chênes

Kingsey Falls —Le populaire et désormais mythique Théâtre des Grands Chênes de Kingsey Falls vient tout juste d’être vendu à un homme d’affaires de l’Estrie. En effet, originaire de Waterloo, mais aujourd’hui domicilié à Magog, le nouvel acquéreur des lieux est l’actuel propriétaire opérant du Centre d’amusement familial Karting Orford, M. Stéphane Dubois.

Ce dernier se disait ravi d’amorcer cette nouvelle aventure en ayant le bonheur d’ajouter le volet spectacles et divertissement à ses actifs.

« Faire l’acquisition du théâtre est un véritable rêve qui se réalise pour moi, car le monde de la scène a toujours suscité beaucoup d’intérêt chez moi. L’hiver dernier, lorsque j’ai vu sur internet que l’endroit était à vendre, j’ai tout de suite décidé de prendre contact avec le propriétaire montréalais et d’aller de l’avant avec le projet en plongeant dans l’aventure. Bien que je ne disposasse alors, d’aucune expérience directe ou concrète dans le domaine du spectacle, j’ai donc mis à profit l’ensemble de mes connaissances acquises dans le milieu des affaires et pris les bouchées doubles dès le départ pour m’assurer d’assimiler rapidement et adéquatement, quelques notions de base importantes, lesquelles demeureront assurément encore à parfaire avec le temps. », explique M. Dubois.

Bien que le 22 septembre prochain marquera la date officielle de prise de possession, la nouvelle administration a d’ores et déjà affiché ses couleurs en modernisant la vocation du Théâtre des Grands Chênes et en rebaptisant l’endroit la salle Kingsey-Théâtre des Grands Chênes.

« Nous désirons maintenant offrir une programmation qui s’échelonnera durant toute l’année. Le volet théâtre demeurera encore bien présent en période estivale, mais dorénavant nous aurons également le plaisir d’accueillir une variété de spectacles, allant de la musique à l’humour, en passant par la danse et autres productions diverses. Nous souhaitons ainsi, développez une relation de proximité avec le public et les gens de la région, tout en maximisant l’offre liée à leurs champs d’intérêt. Nous avons déjà plusieurs artistes de renoms ayant confirmé leur présence à Kingsey Falls au cours des prochains mois, soit notamment Martin Deschamps, Réal Béland, Patrick Norman, 2 Frères, Marjo, Yves Lambert et le groupe La Chicane pour ne nommer que ceux-là. », de poursuivre l’acquéreur.

Ce dernier, mentionna également souhaiter rendre accessible à la location, la salle du 365 boulevard Marie-Victorin et y intégrer des évènements familiaux de premier plan, tout en faisant la promotion de produits et producteurs locaux. « Nous souhaitons que les gens s’approprient encore davantage l’endroit et nous, nous sommes impatients de les accueillir. », de conclure le sympathique homme d’affaires.

Soulignons en terminant que l’administration projette la création de quatre nouveaux emplois directs au niveau des opérations de la salle de spectacle, dont la rénovation intérieure et extérieure aura jusqu’ici nécessité des investissements totalisant plusieurs centaines de milliers de dollars de la part du nouveau propriétaire.