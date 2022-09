Le mois de la photo au P’tit Bonheur de Saint-Camille

Saint-Camille – Le comité Hortense du secteur des arts visuels du P’tit Bonheur de Saint-Camille, vous propose « Le mois de la photo », depuis le 4 septembre jusqu’au 13 novembre 2022.

Le mois de la photo est de retour au P’tit Bonheur de Saint-Camille avec non pas un, mais trois photographes aguerris, tous trois de la région des Sources. C’est un rendez- vous à ne pas manquer, dans le décor champêtre du centre du village de Saint- Camille, l’ancien magasin général vous ouvre ses portes. Voici donc, en quelques lignes, les portraits en mots de ces trois géants de la photo en Estrie.

Claude Dupont : « Né d’un père photographe amateur, j’ai développé un goût pour la photographie en même temps qu’il développait ses épreuves dans une chambre noire improvisée. Puis sporadiquement j’ai été photographe de mariages et de sports. Ma retraite du monde de la géomatique et mon installation à Saint-Adrien ont rallumé la flamme de ma créativité par le biais de mon vieil ami : l’appareil photo. Numérique aujourd’hui, il convient bien à ma formation et à mon époque ».

André Lachaîne : « Dès mon plus jeune âge, étant entouré d’artistes peintres et de photographes chevronnés, je me suis intéressé très tôt au dessin à la peinture et à la photographie argentique. J’ai fait mes premières expériences en photographie argentique vers l’âge de 15 ans et j’ai découvert alors ce qui deviendra pour moi la passion qui m’anime encore aujourd’hui. J’affectionne particulièrement le portrait et les scènes de rue et encore aujourd’hui, depuis Saint-Georges-de-Windsor, mes images sont captées sur pellicules.

Serge Viau : « Montréalais d’origine, j’ai grandi dans un milieu très urbain de classe ouvrière. Pour mes douze ans, mes parents m’ont offert une caméra. Ce fut le début de la grande aventure « du regard sur l’extérieur », sur la vie qui passe, de l’observation de l’autre.

Dans ma vie professionnelle active, j’ai eu la chance de travailler dans le milieu culturel tant au privé qu’au public, à l’ONF pendant 15 ans comme monteur-son. J’ai toujours pratiqué ma passion de la photographie comme pigiste, mais aussi comme enseignant pendant 12 ans.

Aujourd’hui, mon regard se porte autant vers l’infiniment petit de lanature de notre ruralité que sur l’immensité de la découverte de l’étranger. Dans le cadre de cette exposition, je partage donc avec plaisir, en image, les contemplations des scènes de la vie quotidienne de mes voyages à l’étranger.