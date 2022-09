Une interrelation d’importance entre le Symposium et la ville de Danville

Danville (RL) —Le Symposium des arts de Danville en sera à sa 23e édition cette année et une fois de plus, les organisateurs de celui-ci pourront compter sur l’appui de la municipalité et de sa population pour la réalisation de cet événement d’envergure.

Toujours impliqué à titre de partenaire, la ville de Danville, est heureuse de pouvoir accueillir le Symposium au cœur d’un environnement des plus propices à cette fête de l’art visuel et sans contredit, on ne peut plus fière d’être en mesure de collaborer à la réalisation de celui-ci, en offrant un support engagé de la part de l’administration et de son personnel des travaux publics.

Pour la mairesse de la municipalité, Mme Martine Satre, une interrelation solide s’est établie entre le Symposium et la ville de Danville au fil des ans.

« Nous sommes toujours très heureux de constater le succès que connaît le Symposium année après année et par le fait même, d’avoir la chance d’accueillir une multitude de visiteurs dans notre petite communauté durant les quatre jours de festivités. Je crois sincèrement qu’il existe une complémentarité exceptionnelle entre les deux. Alors si l’événement apporte un rayonnement important aux différents artistes sur place, ainsi qu’à notre petit coin de pays, je n’en demeure pas moins persuadée qu’il pourrait difficilement y avoir d’endroit mieux adapté que Danville pour réaliser l’événement dans notre belle région. Nos bâtiments, notre culture et notre milieu de vie se marient très bien aux couleurs du Symposium des arts et vice-versa. », de commenter Mme Satre.

Cette dernière mentionna que le Sympo s’intègre également très bien dans la diversité d’activités culturelles et sociales présentes à Danville, ce qui, selon la mairesse, caractérise à merveille la petite municipalité de la MRC des Sources.