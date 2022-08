Un élan complémentaire favorable pour les galeries et artistes du milieu

Danville — Avec le retour d’une édition dite, plus traditionnelle, le Symposium des arts de Danville pourra non seulement accroître, mais également diversifier davantage l’offre à sa kyrielle de visiteurs qui seront présents du 2 au 5 septembre.

Parmi les activités proposées, il y aura bien entendu les cinq sites d’exposants. Ainsi que les artistes qui se produiront sous le grand chapiteau, ainsi qu’à quelques autres endroits sur le site au cours de la fin de semaine.

Évidemment, l’engouement occasionné par l’événement permettra également la mise en valeur d’artistes et artisans locaux, qui pourront assurément tirer profit du positionnement stratégique de leur commerce et boutique. C’est notamment le cas pour les galeries d’Arts Perkins et G de BR, tous deux situés au cœur des festivités qui se dérouleront principalement au Carré de Danville.

Questionné sur ce que représentent les retombées d’un événement comme le Symposium pour une entreprise comme la sienne, M. Danny Perkins, artiste peintre et sculpteur, propriétaire de la galerie Perkins, souligna notamment la visibilité, la découverte et la promotion.

En effet, en plus des 46 artistes professionnels figurant à la programmation du Symposium, la galerie Perkins hébergera en complément plus d’une vingtaine d’artistes supplémentaires, dont au moins cinq seront sur place chaque jour.

« Il s’agit d’un événement annuel très important et nous sommes contents de pouvoir collaborer de manière complémentaire avec l’équipe du Symposium, en exposant des œuvres aux styles quelque peu différents de ce que l’on retrouve dans les salles d’exposants. Il est certain qu’un rassemblement de ce genre nous apporte une belle visibilité, car nul besoin de spécifier que nous avons un bassin touristique moins élevé que certains grands centres au Québec. Somme toute, cela nous permet de faire connaître notre galerie à un plus vaste public, mettre en valeur nos divers exposants, ainsi que d’établir des contacts avec de potentiels clients immédiats ou futurs. », de commenter M. Perkins.

Mentionnons par ailleurs que la galerie Perkins se rendra du côté de l’Ontario en novembre prochain, afin de participer au 100e anniversaire de la Royal Winter Agricultural Fair de Toronto.

Pour ce qui est de la galerie G de BR, il s’agit également d’un moment privilégié pour ouvrir leurs portes à des visiteurs venus de l’extérieur de même qu’à des gens de la région immédiate. « Le Symposium nous permet de rencontrer des gens venus d’un peu partout en province et de les accueillir dans notre charmante petite galerie-boutique. Afin de non seulement leur faire découvrir les particularités fort intéressantes de l’endroit, mais également l’art contemporain que l’on y expose. Il y a généralement beaucoup de visiteurs lors de l’événement et notre équipe est fébrile et fin prête à recevoir les gens dans le cadre de cet important moment de l’année. », ajoute Laurie Ménard, l’une des sympathiques employées œuvrant à la galerie G de BR de la rue Water à Danville.