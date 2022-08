De l’art et une parcelle d’histoire de Danville sur une carte postale

Danville — Peut-être ne vous êtes-vous jamais demandé d’où venait le nom de votre municipalité et quelle en était son histoire. Bien voilà probablement une question à laquelle l’artiste Lori Hazine Poisson à décidé de tenter de répondre en image pour le bien de ses concitoyens de la ville de Danville et ses visiteurs.

En effet, répondant à un appel d’offres en culture de la municipalité, la présidente de l’organisme culturel Effet V, a décidé de produire une carte postale de 8,5 X 5,5 où un collage/montage de photos historiques et anciennes en sépia s’entremêlent à des photos plus contemporaines et en couleurs.

Cette carte postale, gratuite, se veut en quelques sortes une visite à la fois guidée et accélérée de la petite histoire de la municipalité.

« Le nom de Danville (Vermont) fut introduit à la mémoire de Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville, cartographe, géographe de Louis XV, Roi de France. Ce cartographe traduisit les notes des premiers explorateurs en cartes géographiques. Ces cartes, par leur justesse, furent très utiles pour guider les explorateurs, les missionnaires et les militaires qui s’aventuraient en territoire inconnu. Danville au Québec fut nommé par les premiers résidents, originaires de Danville au Vermont. Là-bas, ce nom avait pour sa part été suggéré par Michel Guillaume Saint-Jean de Crève-Cœur, officier et géographe, à Ethan Allen, fondateur de cette ville. La parution de cette carte coïncide avec le 325ème anniversaire de Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville (dit aussi Danville). Effet V inc. désire souligner tous les 11 juillet l’anniversaire de ce personnage à Danville, ville d’histoire, de patrimoine et de culture. », explique Mme Hazine Poisson.

Plusieurs étapes furent toutefois nécessaires avant d’en arriver à la production de cette carte. Il eut tout d’abord la cueillette et le tri des photos, établir les prises de vues, de multiples photocopies et ajustements d’images, construction d’une maquette, collaboration avec le service d’infographie et finalement l’impression de série.

Les personnes désireuses de se procurer cette carte postale gratuite peuvent le faire en se rendant à l’hôtel de ville de Danville ou encore au sein de différents commerces de la municipalité.