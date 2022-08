Une programmation étoffée et des plus complètes pour la 23e édition du Symposium des arts de Danville

Danville —C’est au cours d’une conférence de presse tenue le vendredi 19 août à Danville que l’organisation du Symposium des arts a procédé au dévoilement officiel de sa programmation 2022.

Sous la présidence d’honneur de l’artiste peintre Manon Tétreault, le symposium fera vibrer le cœur de la petite municipalité danvilloise dans le cadre de sa 23e édition, qui sera présentée du 2 au 5 septembre prochain. Le président du conseil d’administration, M. Alain Caron, était heureux d’annoncer que l’édition de cette année en sera une de retour à la formule traditionnelle avec notamment la présentation tant attendue de spectacles sous le grand chapiteau Toyota Richmond.

Cinq salles seront aussi aménagées afin d’accueillir les artistes et leurs œuvres en exposition. Le volet musical ne sera point en reste, alors que celui-ci sera plutôt bien représenté avec les visites de l’ex-académicien William Deslauriers le vendredi à 20 h 30, celle d’Ariane Roy qui foulera les planches le lendemain aussi à 20 h 30, tandis que le duo Nadeau Nolette sera d’office le dimanche à la même heure.

Plusieurs autres musiciens et chanteurs se relaieront pour performer à différents endroits sur le site au cours de la fin de semaine.

« Nous sommes très heureux de pouvoir présenter une édition aussi complète et riche que celle-ci à nos nombreux visiteurs. Les dernières éditions ayant été marquées par la distanciation, nous n’avions d’autre choix que de réduire notre offre et nos activités pour respecter les consignes de la santé publique. Cette année sera celle du retour en force de notre événement, fort d’une programmation étoffée et d’événements plus hauts en couleur les uns que les autres. », de relater Alain Caron.

Parmi les endroits où les visiteurs seront invités à découvrir le talent des 46 artistes professionnels présents à Danville cette année, nous retrouverons l’Espace du Carmel, l’église Sainte-Anne-Marie, l’Église anglicane Sainte-Augustine, le Centre Mgr Thibault ainsi que l’église Trinity United.

Un fait intéressant cette année, alors que le tiers des artistes présents s’adonne à l’art de la sculpture, ce qui fait que le domaine sera particulièrement mis en valeur et l’on rapporte qu’un clin d’œil à cette discipline artistique est d’ailleurs prévu à l’Espace du Carmel.

Le communiqué émanant de l’organisation du Symposium faisait aussi état du dévoilement d’un mystérieux événement surprise, lequel serait attendu le vendredi 2 septembre à 16 h, à l’étang Burbank, lors duquel aura lieu le dévoilement d’une sculpture réalisée par le président fondateur du Symposium, M. Rénald Gauthier.

Un nouveau volet s’ajoute à la diversité de la programmation, alors que le patrimoine humain sera positionné à l’avant-plan, par le biais d’un atelier que tiendra M. Donald Mercier à l’auberge pour aînés, le Louis D’or.

Il s’agira certes d’un moment privilégié où la population sera invitée à découvrir l’art visuel en compagnie d’aînés. Il y aura aussi une activité spécialement conçue pour les qui se tiendra à la place Desjardins et qui sera coordonnée par Roxane Ayotte et son équipe.

Visites guidées et animées de la ville, visite libre d’ateliers ainsi que des galeries Perkins et G de BR figurent également parmi la programmation haute en couleur qu’offre cette année, le Symposium des arts de Danville.

À noter que des billets pour le tirage de la toile d’honneur intitulée « Osez rêver » sont présentement disponibles via le site internet loto-cacao.com, les recettes de cette loterie servent essentiellement au financement du Symposium.