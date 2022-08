Mission accomplie pour la 43e édition du Festival des Gourmands

Val-des-Sources —Le 43e édition du Festival des Gourmands de Val-des-Sources s’est conclue dimanche soir dernier, avec le toujours très attendu moment des tirages du Festival.

En tout cinq personnes se sont mérité de généreux prix, gracieuseté des commanditaires partenaires de l’évènement.

Ainsi, le premier prix a été remporté par M. Michel Thibault de Val-des-Sources. L’heureux gagnant se mérite donc un chèque cadeau d’une valeur de 10 000 $, remis par le commerçant de véhicules d’occasion JN Auto.com, applicable sur un prochain achat de véhicule à sa concession du 317 de la rte 116 à Cleveland.

Pour ce qui est du volet des festivités, il y avait la populaire section des manèges, le tournoi de balle qui se déroulait au Terrain “Lou” Richard, spectacle d’humour et de chants.

De ce fait, les spectateurs présents au parc Dollard, auront pu assister à des performances musicales de grande envergure, notamment avec des prestations de Justin Boulet, Breen Leboeuf et leurs musiciens le vendredi, alors que Matt Lang est venu quant à lui chauffer les planches de la grande scène samedi soir.

« On est vraiment content, il y a eu de belles foules au travers des différents spectacles, la place de la gourmandise a connu un très bon achalandage également, il faisait beau et les gens étaient de bonne humeur, bref, ce fut une édition réussie, qui nous rappela grandement celles que l’on avait eu la chance de connaître avant la pandémie. », commente le président du festival, M. Jacques Benoît.

Il faut dire que le Festival des Gourmands revenait cette année avec une formule dite habituelle et complète, comprenant quatre jours d’activités.

« J’aimerais remercier toute notre équipe de bénévoles et les organismes et concessions sur place, les membres du comité organisateur, l’ensemble des artistes, la ville de Val-des-Sources, ainsi que l’ensemble de nos partenaires corporatifs et financiers qui nous ont permis de rendre cette 43e édition possible. » De poursuivre M. Benoît.

Tournoi de balle

Sous la gouverne de l’organisateur Dany Richard, le tournoi de balle aura de nouveau connu un beau succès cette année, alors que douze équipes mixtes se sont livrés bataille au cours de la fin de semaine.

Au final, c’est la formation locale de la brasserie le Match qui fut sacré grande championne de l’édition 2022, en prenant la mesure de Biocompost par la marque de 14 à 4 en 5 manches de jeu. Félicitations à tous !