Le CAB des Sources accueillera la tournée Un don de soi

Val-des-Sources - Le Centre d’Action bénévole des Sources, invite la population à assister à un spectacle-bénéfice qui se tiendra à la salle des loisirs Notre-Dames-de-Toutes-Joies, le dimanche 18 septembre prochain à 13 h 30.

Ce spectacle musical caritatif d’une durée de 90 minutes, intitulé Un don de soi, est présenté par l’artiste Jean-Guy Piché et la troupe professionnelle de la Tournée du Bonheur. Ces derniers sillonnent le Canada et une partie des États-Unis, afin d’apporter bonheur et sourires aux aînés, depuis plus de 30 ans maintenant.

Un don de soi est une tournée particulière qui s’échelonnera de septembre 2022 à avril 2023.

« L’équipe de la tournée nous a contactés pour nous proposer le spectacle, qui vise à soutenir et encourager les organismes communautaires comme le nôtre. Sans hésitation, nous avons répondu par l’affirmative à cette invitation et cela lancera en quelques sortes notre activité annuelle de financement, Opération Coup de Cœur prévu le vendredi 14 octobre. », mentionne M. Christian Boucher, Directeur-Général du Centre d’Action bénévole des Sources.

Il y a 120 billets de disponibles pour l’évènement et ceux-ci sont présentement en ventes au coût de 5 $ + une denrée non périssable et disponible directement au local du CAB.

« Plusieurs entreprises, municipalités et autres organismes de la région ont déjà signifié leur intérêt à assister à cette représentation, dont les recettes serviront à appuyer le service de dépannage alimentaire La Manne. À noter qu’il y a également possibilité de réserver une table comprenant huit places assises. Un service de bar assuré par des bénévoles sera aussi disponible sur place lors de cette journée. », de conclure M. Boucher.