Une 16e édition sous le signe de la réussite pour le Festival Country de Wotton

Wotton — De retour après une pause de deux ans, imposée par la situation de la crise sanitaire, le Festival Country a connu une 16e édition teintée de succès.

Présenté du 28 au 31 juillet dernier, le rendez-vous des amateurs de country de la région aura su offrir une programmation à la hauteur des attentes encore une fois cette année.

Plusieurs grands noms de la musique, tels que l’ex-académicienne Annie Blanchard et ses musiciens, René Turgeon et Les cousins Branchaud, Israël Prouxl et ses musiciens, pour ne nommer que ceux-là, se sont relayés pour faire danser les festivaliers tout au long de la fin de semaine.

« Nous avons connu un beau festival, les gens se sont déplacés en grand nombre, alors que l’on estime à tout près de 2000 visiteurs au total durant les 4 jours d’activités. Il y avait peut-être un peu moins de motorisés qu’à l’habitude, mais avec le prix de l’essence actuellement, on peut certainement bien comprendre la situation. Nous avons également été à même de constater un bel achalandage de la part des gens de la région, ce qui est évidemment toujours plaisant. », mentionne Mme Carmen Filiault, vice-présidente du comité organisateur de l’évènement.

Cette dernière souligne également le travail et l’apport des différents partenaires au succès du Festival : « Nous sommes présentement trois au sein du comité organisateur, soit mon conjoint Jean Richard (président), ma fille Ann-France Richard et moi-même, mais il est certain que nous ne pouvons porter un tel projet sans bon nombre d’appuis. Heureusement nous avons la chance de pouvoir compter sur l’aide de la municipalité et de ses employées, de nos partenaires d’affaires, ainsi que de nos 80 précieux bénévoles. Je souhaite donc prendre quelques instants pour tous les remercier sincèrement pour leur travail et leur implication à la réalisation du Festival Country de Wotton. », ajoute Mme Filiault.

Quant à la question de savoir si le comité planche déjà sur la préparation de la 17e édition, l’organisatrice mentionna avec le sourire que rien n’est exclu pour le moment, mais qu’il faut s’assurer de bien faire le bilan de 2022 avant de confirmer quoi que ce soit pour l’an prochain.