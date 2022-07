Les Concerts de la chapelle de St-Camille : Duo Pierné

Saint-Camille — Le 31 juillet prochain, à 15 h, le Duo Pierné, composé d’Antoine Laporte, pianiste et de Marie-Claire Vaillancourt, violoniste, nous fera découvrir Gabriel Pierné (1863-1937), compositeur français contemporain de Jules Massenet, Gabriel Fauré et Claude Debussy.

M. Laporte consacre ses recherches doctorales au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris à l’œuvre de ce romantique méconnu : le public est donc convié à une rencontre exceptionnelle avec une référence incontournable du répertoire de ce compositeur. M. Laporte publiait d’ailleurs en 2021 un album double qui lui était consacré, album encensé par la critique.

Marie-Claire Vaillancourt est violon soliste associée à l’Orchestre symphonique de Drummondville. Tout comme Antoine Laporte, elle est récipiendaire de plusieurs prix et a déjà eu l’occasion de se produire tant en Europe qu’aux États-Unis. Ensemble, ces deux interprètes de notre relève musicale parcourent le Québec, fiers ambassadeurs de ce répertoire français qui chevauche les XIXe et XXe siècles.

Des instruments exceptionnels

Lors de ce récital, la collection d’instruments de la collection privée CANIMEX sera à l’honneur. M. Laporte se produira sur un piano à queue Plamburger — de facture autrichienne — prêté à long terme aux Concerts de la Chapelle par Canimex en 2020, et Mme Vaillancourt, sur un violon du célèbre luthier Andrea Guarneri de Crémone (1660) ainsi qu’un archet Hill & Sons, tous deux issus de la collection de Canimex. L’acoustique du Centre le Camillois saura mettre en valeur la richesse du dialogue entre ces deux instruments.

Du temps pour soi

Il y aura le traditionnel verre de l’amitié, servi gratuitement en fin de concert. Le public aura donc l’occasion d’échanger de façon informelle avec les musiciens et, pourquoi pas, de jeter de plus près un œil sur les instruments en vedette !

Le concert du 31 juillet initie un cycle de trois « beaux dimanches » à Saint-Camille où figurent également la Journée des Cordes, le 14 août, concert participatif gratuit, et un concert mettant en vedette le claveciniste Luc Beauséjour et le duo Stick&Bow (violoncelle... et marimba !), le 28 août, à 15 h.