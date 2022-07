André Bachand contribue à un projet de sculpture de l’artiste Rénald Gauthier

Danville — Dans le cadre du soutien à l’action bénévole, le député de Richmond, M. André Bachand, a remis une contribution financière de 8000 $ à l’organisme La Source d’art, pour la confection d’une œuvre publique, en l’occurrence une sculpture qui sera réalisée par l’artiste bien connu Rénald Gauthier.

Reconnu comme étant le fondateur du Symposium des arts de Danville et peintre depuis 42 ans maintenant, M. Gauthier s’est aussi remis à la sculpture depuis 2015.

Après avoir participé aux plus grands symposiums québécois, en plus de prendre part à des événements aux États-Unis et en Europe, ce dernier donne également des cours de peinture et de sculpture depuis plus d’un quart de siècle. Il est possible de contempler trois de ses œuvres à Val-des-Sources, soit à la bibliothèque municipale, à l’angle des rues du Roi et Saint-Luc, ainsi que devant les bureaux de Défi-Handicap de Sources.

L’œuvre intitulée le papillon amiral (nouvel insecte emblématique du Québec), la sculpture représentera une fleur ouverte au cœur de laquelle les pistils seront représentés par des fleurs de lys. Au sommet de la sculpture trônera un papillon prenant son envol. Elle sera faite de métal et produite en collaboration avec l’École de soudure de Val-des-Sources.

« Il s’agit d’un grand honneur pour moi d’avoir l’occasion de créer des œuvres qui seront visibles de la population durant plusieurs années. C’est une grande fierté et une belle reconnaissance. Je remercie André Bachand pour sa confiance. » De mentionner Renald Gauthier.

L’emplacement exact de l’installation de la création n’ayant pas encore été divulgué, monsieur Bachand, affirma cependant que celle-ci sera représentative de la fierté de son milieu.

« La sculpture de M. Gauthier ajoutera de façon importante à l’esthétisme de l’endroit où elle sera positionnée. L’art et la culture sont essentiels à la vie de la communauté, ils contribuent de façon significative à notre identité. L’œuvre de M. Gauthier aura une place de choix sur le site et dans le cœur des citoyens. Nous annoncerons bientôt où elle élira domicile. »