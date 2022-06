Un premier ambassadeur culturel à Saint-Denis-de-Brompton

Saint-Denis-de-Brompton — Saint-Denis-de-Brompton est présente son tout premier ambassadeur culturel : l’artiste Tristan Malavoy.

Originaire de Saint-Denis, il joue son rôle de façon toute naturelle depuis toujours en invitant régulièrement des artistes et de multiples connaissances à séjourner dans son patelin auquel il a un profond attachement.

Lauréat du très convoité Prix littéraire France-Québec en 2021, M. Malavoy qui habite Montréal se plait à rouler 90 minutes plusieurs fois par mois pour retrouver ce qu’il appelle son havre à Saint-Denis.

« Je ne manque jamais une occasion de venir m’y ressourcer, tout au long de l’année et en particulier au printemps, pour faire les sucres à la cabane de mes parents, raconte Tristan avec des étoiles dans les yeux. Saint-Denis est aussi un endroit où j’écris beaucoup et où j’emmène souvent des amis en randonnée. Tout le monde trouve ça tellement beau ici ! »

Maître de cérémonie de la Fête nationale

Artiste multidisciplinaire, Tristan Malavoy prendra part à plusieurs activités culturelles à Saint-Denis-de-Brompton et invitera la population à y participer.

Sa première représentation officielle sera l’animation de la Fête nationale, durant laquelle il interprétera quelques chansons avec la violoniste Zoé Dumais, le 24 juin, au parc Desjardins.

Coups de cœur

Par des capsules vidéos entre autres, Tristan partagera ses coups de cœur de Saint-Denis, des souvenirs et même des secrets ! « C’était émouvant de le voir se remémorer son enfance lorsque je l’ai amené visiter la bibliothèque municipale qui était son école primaire à l’époque, note Roxanne Rouleau, cheffe de service — culture, loisir et vie communautaire. Cette capsule va certainement susciter beaucoup d’intérêt ! »

« Nous sommes choyés de pouvoir compter sur un ambassadeur comme Tristan », renchérit la conseillère municipale Guylaine Rajotte, porteuse des dossiers Culture et vie communautaire. Elle invite la population à surveiller les différentes annonces de Tristan via le site web et la page Facebook de la Municipalité.