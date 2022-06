70 partenaires réunis pour la cause des aîné.e.s

Saint-Camille - C’est à l’invitation de Culture aux aînés que plus de 70 partenaires et citoyens et citoyennes de tous âges engagé.e.s pour le mieux-être des aîné.e.s se réunissaient aujourd’hui au Centre le Camillois. À l’ordre du jour de cette journée inédite de mobilisation : constats des deux premières années de ce projet innovateur d’inclusion sociale par les arts et la culture, échanges sur les actions futures à privilégier, réseautage et prestations artistiques. C’est également à cette occasion que Culture aux aînés dévoilait l’identité de ses porte-parole, le duo père et fils André Côté et Philippe-André “Pilou” Côté.

« Mon père et moi observons avec enthousiasme les réalisations de ce projet et y avons pris part à quelques reprises à titre de musiciens », explique Pilou. « Le bien-être des aîné.e.s nous tient évidemment à coeur et il était donc tout naturel pour nous de faire équipe et de contribuer à notre façon au rayonnement, dans notre région et au-delà, de cette initiative si porteuse », ajoute-t-il. « Pour toutes sortes de raisons, les aîné.e.s n’ont pas un accès facile aux manifestations culturelles de proximité », témoigne son père. « J’ai eu l’occasion de chanter pour des résidents et résidentes de RPA dans le cadre des activités culturelles de Culture aux aînés et ces rencontres, manifestement appréciées de ce public, étaient tout aussi nourrissantes pour moi! », se rappelle M. Côté. « Agir comme porte-parole de ce projet me permet de rejoindre différemment les gens de ma communauté et d’incarner le principe “par et pour les aînés” si cher au projet », ajoute-t-il.

Un slam original de l’artiste Mathieu Lippé, composé sur le vif à partir des échanges de la journée, concluait cette rencontre on ne peut plus importante pour Culture aux aînés, projet qui repose essentiellement sur une approche d’impact collectif. En effet, il est vital en vertu de celle-ci qu’un maximum d’intervenants des secteurs culturel, communautaire, municipal et de la santé, entre autres, s’approprient l’enjeu de l’isolement social des aîné.e.s.

« Les participant.e.s nous ont nourris de leurs observations et réflexions et se sont engagés à contribuer de diverses façons », explique Marie Dion, directrice du projet. «Nous sommes désormais confiants d’atteindre notre objectif et de favoriser une diminution de l’isolement des aîné.e.s de 10 % d’ici deux ans dans les MRC du Val-Saint-François et des Sources, territoire où se déploie le projet », explique Marie Dion, directrice du projet.

Démarré à l’automne 2019, Culture aux aînés suscite un grand intérêt ailleurs au Québec et systématise déjà son approche afin d’en faciliter la reproduction. « Des intervenant.e.s de la MRC du Granit ont démarré un projet pilote de Culture aux aînés au sein de leur communauté », se réjouit Mme Dion. « Avec l’aide de nos porte-parole, qui sait, on pourrait voir pousser des projets semblables partout au Québec! », espère-t-elle.