La galerie G de BR accueille le collectif Champ des possibles Acte II

Danville - La galerie G de BR de Danville présente, depuis quelques jours déjà, une exposition d’artistes peintres-créateurs réunis dans le cadre du collectif Champ des Possibles Acte II.

Parmi les tableaux en montres dans la grande salle, nous retrouvons notamment des œuvres de M. Jean-Sébastien Huot, où le fil conducteur de ses créations est l’âme de la demeure, un aspect que l’artiste peintre et poète confiait avoir toujours eu bien ancré en lui et que l’on retrouve également dans certaines de ses œuvres antérieures.

Ce dernier ajouta qu’il aura tenté, dans ses tableaux, de laisser transparaitre un genre de retour imagé à la demeure primordiale.

« Nous avons la chance d’accueillir des artistes avec des univers diamétralement opposés en les personnes de Jean-Sébastien Huot et Francis Gingras, mais qui finalement se rejoignent aux antipodes par leur démarchent ludiques. Bien que les deux hommes ne se soient pas encore rencontrés, on sent très bien que leurs œuvres se parlent présentement. Nous avons aussi des artistes, qui nous font voyager comme les créations alliant la délicatesse de poésie et ballons éclatés de Léa-Marie Jean, pour ensuite atteindre l’immensité et l’univers de Marilou Patenaude, qui se retrouve dans la déconstruction et la matière. C’est un peu comme un rêve éveillé que l’on offre aux gens par l’amalgame du travail de ces artistes. », mentionne Mlle Geneviève Boivin-Roussy, propriétaire de la galerie de la rue Water.

L’exposition entièrement gratuite est accessible sur les heures d’affaires de la galerie et l’atmosphère chaleureuse de l’endroit, nous permet de joindre les moments de magasinage à la boutique de l’entrée, à celui d’une simple petite pause-café, pour finalement nous fondre dans la contemplation de l’expression des talents en résidences.

L’exposition Champ des Possibles Acte II, sera présentée à la galerie G de BR jusqu’en août prochain.