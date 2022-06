Concerts extérieurs gratuits à travers la ville de Richmond

Richmond – Ayant à cœur de rendre la culture accessible à toute la communauté, le Centre d’art de Richmond sort de ses murs cet été! Une série de concerts extérieurs gratuits, mettant en vedette des élèves de l’école de musique accompagnés par leur professeur.e respectif, se déroule actuellement à travers la ville de Richmond.

Le 28 mai dernier a eu lieu le premier concert de Florane Brien-Lacroze et Alex Kehler, qui nous ont présenté un merveilleux duo d’alto et de violon! Il sera possible de les revoir le 18 juillet. Les prochains concerts mettront en vedette Aude Néron, Claire Morazain et Diane Duguay (3 août) ainsi que le quatuor formé de Florane Brien-Lacroze, Adèle Lasnier, Alex Kehler et Roxane Beaulieu (18 juin et 22 juillet).

Ces concerts sont rendus possibles grâce au soutien de la ville de Richmond et du projet les Éclaireurs.