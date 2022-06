La belle tournée en visite à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Il y avait de la belle visite à Val-des-Sources mardi dernier, c’est le cas de le dire, alors que l’équipe de l’émission télévisée La belle tournée, animée par Guy Jodoin, était de passage le temps d’un tournage.

Profitant non seulement de la vue majestueuse qu’offre la place de la traversée, on nous raconte que l’équipe de tournage et leurs invités, se sont installées sur un plateau au cœur même de l’ancien puits minier.

L’émission qui sera présentée sur les ondes de TVA le lundi 4 juillet prochain mettra en vedette les artistes : Edith Butler, Richard Séguin, Jean-Philippe Dion, Étienne Coppée, ainsi que le musicien canado-mexicain de la région de Québec, Boogat.

« La belle tournée est un grand variété musical et culturel dont la mission est de mettre en valeur les régions du Québec. » Peut-on notamment lire dans le descriptif de l’émission, sur le site de TVA.

Effectivement, il s’agit certes-la, d’une belle visibilité pour la ville de Val-des-Sources, qui travaille à développer de manière concrète le volet touristique en élaborant divers projets porteurs pour la municipalité, ses citoyens et l’ensemble de la région des Sources.