Une jeune entrepreneure publie son premier album jeunesse

Melbourne — Adèle Lasnier, une élève de l’école secondaire Le Tournesol, a écrit et illustré son premier album jeunesse ! Elle le présentera au public lors de « La grande journée des petits entrepreneurs », qui se tiendra au Marché champêtre de Melbourne, le 4 juin prochain.

Son livre s’intitule « Charlot le cachalot » et raconte les aventures d’un sympathique cachalot qui perd son chapeau… Cette histoire parle d’entraide et de partage et s’adresse aux enfants entre trois et huit ans.

Âgée de 14 ans, Adèle adore la lecture, l’écriture et le dessin. Elle aime particulièrement le travail des illustratrices québécoises, Élise Gravel et Isabelle Arsenault.

Depuis un an, Adèle participe à un projet scolaire spécial proposé par l’école Le Tournesol : le projet extra. Comme son nom l’indique, cette activité permet aux élèves qui terminent leurs travaux plus vite de poursuivre un projet personnel durant le temps de cours qu’il reste.

Pendant quelques mois, chaque fois qu’elle en avait l’occasion, Adèle travaillait sur son livre. C’est ainsi qu’est né Charlot !

Les gens pourront rencontrer Adèle et se procurer un exemplaire de « Charlot le cachalot » le 4 juin prochain, au Marché champêtre de Melbourne, lors de « La grande journée des petits entrepreneurs ». Plusieurs autres petits entrepreneurs proposeront leurs produits.