Faire danser et chanter les enfants

Stoke — Avec L’enfance m’en chante : un cœur qui danse, réalisé en collaboration avec cinq écoles de la région et 115 jeunes participants, l’artiste multidisciplinaire Marie-Anne Catry offre son quatrième concert-vidéo en deux ans.

Plus d’un an après sa mise en route, L’enfance m’en chante : un cœur qui danse est maintenant disponible gratuitement durant tout le mois de mai sur le web, mais également sur MAtv Sherbrooke, TVme (Valcourt et environs) ainsi que TVGr et TVCE (Gaspésie).

À la barre de ce concert-vidéo, Marie-Anne Catry signe son 4e projet en images depuis deux ans, preuve que la pandémie n’a pas eu d’emprise sur ses projets.

Une douzaine de chansons pour jeune public (mais agréables à écouter, peu importe l’âge) interprétées par des 64 élève de cinq écoles différentes réparties sur trois MRC (école Larocque/Sherbrooke, école du Boisjoli/Rock Forest, école Marie-Reine/Sherbrooke, école Notre-Dame des champs/Stoke et école du Christ-Roi/Saint-Camille).

Deux chansons sont interprétées principalement par des élèves issus de communautés culturelles, un canon à quatre voix chantant « Salut » en 40 langues et une chanson spéciale sur l’immigration (Sur les vagues de la vie).

On y retrouve aussi une pincée de danse, par des élèves d’écoles primaires et secondaires de la région (de la Montée, Mont Notre-Dame et l’Escale de Val-des-Sources ainsi que la participation de la danseuse professionnelle Nancy Letendre, le tout chorégraphié par Liliane Saint-Arnaud, médiatrice culturelle en or.

On remarque la présence de deux invités spéciaux : Bertrand Gosselin (avec, entre autres, une chanson bien connue du duo Jim & Bertrand, Il me fait du bien) et Merlin Catry-Gosselin.

Finalement, un trio à cordes se manifeste pour quelques pièces ainsi qu’un petit clin d’œil intergénérationnel.

Il s’agit en fait d’un hymne à l’enfance, entre émerveillement et fraîcheur, simplicité et bienveillance.

Le projet a été rendu possible grâce au ministère de la Culture et des Communications du Québec (appui à l’offre culturelle dans le parcours éducatif) et le studio Au Pied des Monts (Stoke).

Pour aller visionner le concert : www.aupieddesmonts.com