Du jazz au sous-sol de l’église de Saint-Denis

Saint-Denis-de-Brompton – En trio avec le guitariste Jacques Bergeron et le percussionniste Simon Bergeron, le contrebassiste Benoît Converset, d’origine suisse, reconnue sur les scènes d’Europe et du Québec, sera de passage au sous-sol de l’église de Saint-Denis, le 23 avril, dès 19 h.

Ce concert est organisé par le Comité culturel de Saint-Denis-de-Brompton. Ce sera l’occasion de découvrir l’envoûtement sonore jazzé d’artistes exceptionnels.

Benoît Converset a étudié la contrebasse en Suisse avec Paul Lavanchy, et à l’université de Sherbrooke en interprétation jazz. Musicien polyvalent, il a participé à de nombreux projets musicaux de style très varié, traditionnel, pop, chanson, world music et classique, mais ses principales activités se situent dans le domaine du jazz. Il est actif sur les scènes jazz, estrienne, québécoise et suisse, et est reconnu dans le milieu pour son solide accompagnement et son sens de l’improvisation.

« Benoît Converset est un artiste très actif, un penseur et un innovateur dans les milieux de l’art interdisciplinaire et de la musique improvisée au Québec », soutient Richard Simas, fondateur et directeur du théâtre Lachapelle de Montréal, lieu de diffusion de l’art actuel au Québec.

La démarche artistique de Benoît Converset, animée par un esprit de rencontre et de libre expression, est centrée sur une exploration continuelle du jeu de la contrebasse et du dialogue interdisciplinaire.

Musique expérimentale

Contrebassiste hors normes passionné par la musique expérimentale et l’improvisation, il développe un langage personnel radical sur la contrebasse, mettant au défi et amenant toutes les techniques de jeu à leur extrême, pour explorer toujours plus loin la vaste palette des possibilités sonores de la contrebasse. Esprit libre, il tire ses influences autant de la musique contemporaine que de la musique actuelle, expérimentale ou du jazz moderne.

Il explore de nombreuses formes de dialogue multidisciplinaire au service desquels il met sa pensée, sa musicalité et sa sonorité particulière et est régulièrement sollicité comme improvisateur, compositeur ou performeur pour des créations multidisciplinaires ; poésie, danse, conte, théâtre, cinéma ou cirque. On trouve parmi ses récents collaborateur les poètes Frank Poule et David Goudreault, les danseurs Simon Durocher et Amélie Lemay-Choquette et Elise Legrand, les conteurs Richard Léveillé, Geneviève Marier et Myriam Pélicane, les clowns Guillaume Vermette, ou Aloxo et Bisha, l’artiste visuelle Madeline Deriaz, le metteur en scène Mathieu Gaumont.

À Racine

Il vit à Racine. Polyvalent et toujours curieux de nouveaux horizons, il gagne aussi sa vie comme contrebassiste de jazz avec de nombreux collaborateurs, comme accompagnateur de petits ensembles classiques et d’auteurs compositeurs-interprètes avec qui il trouve des affinités (Bertrand Gosselin, Marie Anne Catry, Mathieu Mathieu, Kyra Shaugnessy, Liliane Pélerin, Ian Fournier, Olivier Adoue, Jesse Ens)

On doit contacter Andrée-Ann Audette au 819 640-2717.