Le BEAM a le vent dans les voiles

Saint-Adrien — Le Conseil d’administration du BEAM a récemment entériné le rapport annuel 2021 de l’organisation. La dernière année a été marquée par un nombre important de tournages dans la région estrienne, dont plusieurs avaient été retardés en raison de la pandémie de COVID-19. Une année forte en projets pour les membres du BEAM et les talents présents sur le territoire estrien.



Nombre de membres et provenance

Le BEAM a connu une hausse de ses membres, passant de 69 membres à sa création en 2019 à 219 pour 2021, soit une augmentation de 317 %.

De ce nombre, 57 % d’entre eux demeurent en Estrie, majoritairement à Sherbrooke et dans la MRC des Sources. Parmi les 45 % restants, la majorité provient des MRC limitrophes à l’Estrie, soit la MRC d’Arthabaska et la MRC de Brome-Missisquoi.



Tournages et dépenses de production en Estrie

Le BEAM a été en mesure de répertorier que plus de 150 projets ont été tournés dans la région estrienne cette année, comparativement à 17 en 2020. La majorité (52 %) de ces tournages étaient des vidéoclips et des publicités / vidéos corporatives. À noter que ces données ne reflètent que les tournages qui sont passés par Le BEAM pour réaliser leur production.

Les MRC de Sherbrooke (47 %) et des Sources (17 %) ont été les plus visitées dans le cadre de ces tournages. Selon les informations obtenues, la somme des budgets de production en Estrie en 2021 s’élèverait à plus de 36 M$. Nous sommes en mesure d’établir qu’environ 23 % de ces dépenses sont restées en territoire estrien.

C’est une somme environnant les 8.4M$ qui compose ces retombées, lesquelles se déploient en dépenses en hébergement, en nourriture, en location de lieux de tournage, en location d’équipements, en main-d'œuvre estrienne et en dépenses diverses et connexes à l’industrie.

Travaux à l’église de Saint-Adrien

Plusieurs travaux de réaménagement de l’église de Saint-Adrien ont été complétés ces deux dernières années. L’équipe du BEAM accueille maintenant plusieurs artistes dans le Sanctuaire 5.1, un studio de mixage et d’enregistrement Dolby 5.1 à la fine pointe de la technologie, qui se dresse derrière la grande salle principale, où se sont tenus cette année plusieurs spectacles et événements.

Des bureaux fermés ont également été construits, où cohabitent désormais 3 locataires permanents, soit Projet BTU, la coopérative d’ingénierie ALTE Coop et l’agence d’artistes et de spectacles Tryskell.

Le vent dans les voiles

Plusieurs tournages d’envergure se sont déroulés au BEAM ces derniers mois. Pensons notamment au passage de La Revue Culturelle 2021 de Radio-Canada, qui s’est arrêtée chez nous le temps d’une prestation de Vincent Vallières au mois de décembre dernier.

L’année 2022 a également connu un début en beauté avec la venue de Guy Jodoin et de sa Belle Tournée en hiver, suivi de près par le tournage de Marjo : amoureuse, spectacle intime diffusé le 8 mars dernier sur les ondes de Télé-Québec.

Toujours dans cet esprit de création, les studios du BEAM sont actuellement occupés par l’équipe du film Not Okay réalisé par Quinn Shephard et produit par le studio Fox Searchlight, dont la musique sera entièrement composée par Pilou. C’est dans le cœur de l’ancienne église de Saint-Adrien et au studio Le Nid que l’équipe du film, dont le tournage s’est déroulé à New York, est actuellement occupée à créer une trame sonore originale aux côtés de l’auteur-compositeur-interprète derrière la fondation du BEAM.

Rappelons que la mission du BEAM est de favoriser l’émergence de projets porteurs et structurants pour la communauté estrienne et pour le développement du territoire en soutenant, en outillant et en faisant rayonner la production créative de la région.