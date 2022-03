Un circuit relatant l’histoire de la Saint-François

Richmond – Le député de Richmond, André Bachand, a confirmé l’octroi d’une enveloppe de 1000 $ à la Ville de Richmond afin de permettre la mise sur pied d’un circuit audio et vidéo relatant l’histoire de la rivière Saint-François et de la grande région de Richmond.

« Nous nous devons d’appuyer et de souligner les initiatives de mise en valeur touristique créées par les gens d’ici. Ce circuit audio et vidéo est un projet qui contribuera à faire connaître notre région, tout en incitant davantage de gens à prendre part à l’activité de descente de notre belle rivière. Il bonifiera de façon importante cet attrait touristique », mentionne M. Bachand.

Ce projet permettra aux gens qui participeront à la descente de la rivière en canot ou en kayak d’en apprendre davantage sur les draveurs de la rivière, sur les trois ponts et leurs caractéristiques uniques, sur la faune et la flore et sur tout autre élément que les gens croiseront durant leur parcours.

« Nous sommes convaincus que cette offre de balado découverte saura plaire aux amateurs de canoë-kayak qui sont aussi des amants de la nature. Cet ajout rendra la descente en canoë-kayak plus intéressante et interactive. Elle démontre bien que la région de Richmond a beaucoup à offrir sur le plan touristique », souligne Bertrand Ménard, maire de Richmond.

Le circuit, mise en place au coût approximatif de 3400 $ sera d’une longueur de 10 km et sera aménagé entre Richmond et Ulverton. Instauré par la Ville en 2005, Canot-Kayak Richmond est déjà très populaire et il souhaite maximiser son offre de service, ainsi que sa diversité.

Mis sur pied grâce à l’application Balado découverte, ce circuit pourrait être le premier d’une série dans le secteur de Richmond. Si l’expérience est concluante, il serait possible ensuite de faire découvrir l’histoire du centre-ville, ainsi que celle des belles maisons patrimoniales avec ses toitures en ardoise.