Pierre Bail quitte la direction du Musée de l’ardoise

Richmond — Pierre Bail quitte son poste de directeur général au Musée de l’ardoise de Richmond. C’est Raymonde Brossard qui prend la relève.

Raymonde Brossard prend la direction des opérations du Musée de l’ardoise tandis que Pierre Bail, de son côté, agira dorénavant comme conservateur et responsable de la collection et de l’exposition permanente du Musée.

Raymonde Brossard, depuis son arrivée à Richmond en 2016, s’est engagée bénévolement au sein de divers organismes pour contribuer au développement culturel, patrimonial et touristique de sa nouvelle région d’adoption. Membre du conseil d’administration du Musée de l’ardoise depuis deux ans, elle passe à la direction en comptant mettre à profit ses diverses expériences professionnelles et bénévoles pour assurer la bonne gestion des opérations ainsi que la promotion du Musée et de sa mission.

« Comme beaucoup d’organisations culturelles, le Musée de l’ardoise a été affecté de la pandémie. Entre autres, il y a trois ans, le Musée avait mis en branle des circuits touristiques faisant venir des gens de l’extérieur en autocar. Dans ce cadre, le Musée avait développé des partenariats avec d’autres attraits de la région. C’était une activité importante pour le Musée. Aussitôt que nous serons capables, nous allons la remettre sur pied », souligne Mme Brossard.

Pierre Bail est l’un des fondateurs de l’organisme qui a été créé en 1992. Passionné d’histoire et grand promoteur du patrimoine ardoisier de la région de Richmond, il est engagé au sein de l’organisation depuis ses tout débuts, notamment au sein du conseil d’administration et plus récemment à titre de directeur général.

Le conseil d’administration du Musée se dit heureux de pouvoir compter sur son expérience en muséologie, notamment à la Société d’histoire de Sherbrooke, à la Maison du Granit et au Musée de la civilisation à Québec.

La transition se fera de façon progressive.