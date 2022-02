Appel de projets culturel à Danville

Danville – La Ville de Danville se réjouit de relancer son appel de projets culturel et invite les artistes et organismes de son territoire à lui soumettre des projets. L’appel de projets s’adresse aux individus ou organismes œuvrant en faveur du développement culturel de l’ensemble du territoire et à ceux et celles souhaitant déposer une idée de projet novateur et porteur.

« Par sa politique culturelle, la municipalité de Danville désire contribuer à la valorisation de ses ressources culturelles » indique Daniel Pitre, conseiller et responsable de la politique culturelle de Danville.

Pour connaître les détails de l’appel de projets, les artistes et organismes intéressés sont invités à consulter le document « Appel de projets culturel », sur le site Web de la ville au www.danville.ca. Le formulaire de demande pour soumettre sa candidature et présenter son projet s’y retrouve.

Les demandes doivent être acheminées à la Ville de Danville par courriel à charge.projet@danville.ca. La date limite de dépôt des projets est le vendredi 15 avril 2022.