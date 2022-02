En février, Annie-Joële Boulanger présente son exposition solo Courrier du cœur

Durham-Sud - En février, la Galerie mp tresart accueillera les œuvres de l’artiste peintre émergente Annie-Joële Boulanger (Wotton) dans le cadre de son exposition solo intitulée Courrier du coeur. Cette exposition met en lumière une dizaine de nouvelles œuvres. Dans ses toiles, elle aborde souvent comme sujet l’animal. Il s’agit d’une rencontre entre deux styles d’expression : l’abstrait et le figuratif. Chacune de ses œuvres est porteuse de messages pour le subconscient, telle une guidance vers l'épanouissement de l'Être, au travers de concepts émotionnels et spirituels. On y retrouve également des motifs géométriques inspirés des techniques de mandala.

Parallèlement, se poursuit le collectif The power of LOVE qui réunit le talent d’une douzaine d’artistes en arts visuels. Digne d’une grande diversité, cette magnifique exposition se tiendra jusqu’au 31 mars.

Avec la Saint-Valentin qui approche, profitez-en pour venir célébrer l’amour grâce aux trésors artistiques qui sont mis à votre disposition. La mission de la galerie est de soutenir les artistes et de rendre l’art accessible aux petits et aux grands en offrant un lieu de diffusion sécuritaire et gratuit.

La Galerie mp tresart est située au 220 rue Hôtel-de-Ville à Durham-Sud. Les heures d’ouverture sont : vendredi : 19 h - 21 h, le samedi/dimanche : 11 h - 17 h et sur rendez-vous la semaine. Tél : 819 858-2177 et site Web : galeriemptresart.com.