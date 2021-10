Tu te souviendras de moi : une œuvre théâtrale à découvrir avec affection

Saint-Camille(RL) - Le centre le Camillois de Saint-Camille, en collaboration avec le P’tit Bonheur et Destination Saint-Camille, accueillera au cours du mois de novembre prochain la pièce Tu te souviendras de moi du dramaturge, metteur en scène et parolier québécois François Archambault.

Présenté par le duo local Les Broches à foin, composé de M. Denis Clément et de Mme Marie Tison, la pièce raconte l’histoire à la fois touchante et contemporaine, d’une famille avec un membre aux prises avec la maladie d’Alzheimer.

Appuyé par le travail d’artistes professionnels de la région, en les personnes de Annie Couture, Chantal Goupil et Renaud Trépanier, les spectateurs auront le privilège de naviguer à travers toute une gamme d’émotions, alors qu’ils suivront l’évolution du personnage d’Édouard, un professeur d’histoire à la retraite, qui doit se retirer de la vie publique alors qu’il perd peu à peu la mémoire.

« C’est avec une approche humaine et une touche d’humour que les thématiques de l’Alzheimer, du vieillissement et les relations familiales sont abordés. », pouvons-nous lire dans la description de la pièce inscrite dans le communiqué de presse remis aux médias.

L’œuvre de François Archambault a été acclamée un peu partout et même adaptée pour le cinéma. Jouant le rôle d’Édouard, Denis Clément tenta d’imager l’expression de son plaisir d’habiter le personnage avec une citation personnalisée sur la page de distribution de la pièce, à même le site internet des Broches à foin : « C’est tellement le genre de texte que j’aime jouer. On passe du rire au malaise, on s’aime et on se déchire en alternance, une grande tragédie contemporaine à la manière de Michel Tremblay ».

Soutenue par le développement culturel de Saint-Camille et en collaboration avec Desjardins et le ministère de la Culture et des Communications, la pièce tiendra l’affiche les 5 et 6 novembre à 20 h, les 7 et 14 novembre à 14 h en après-midi et finalement les 12 et 13 novembre de nouveau à compter de 20 h et ce, toujours au centre le Camillois, situé au 157 de la rue Miquelon à Saint-Camille.

Il est actuellement possible de se procurer des billets en ligne (via Lepointdevente.com) ainsi que dans des commerces de la MRC des Sources (Épicerie Sonia, Comptoir St-Vrac, Tribu-Terre). Une campagne de sociofinancement est également en cours (via La Ruche) pour assurer le plein potentiel du projet.