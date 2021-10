Québec accorde une aide supplémentaire de 32 231 $ à des organismes et des petites salles

Actualités-l’étincelle (RL) —Le 15 octobre dernier, le député de Richmond M. André Bachand officialisa, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, une aide financière de l’ordre de 32 231 $ à de petites salles, ainsi que des organismes en arts de la scène et en littérature, ces derniers étant tous soutenus par le Conseil des arts et lettre du Québec (CALQ). Les sommes de cet appui financier proviennent directement du Programme de relance économique du milieu culturel mis en place par le gouvernement en juin 2020.

Boulv’Art Saint-Camille, le P’tit bonheur de Saint-Camille ainsi que les Amis de la musique de Richmond, se partageront la somme de 24 775 dollars provenant de l’enveloppe initiale, dans le cadre du programme de soutien à la programmation spécifique du CALQ, programme qui est d’ailleurs prolongé jusqu’au 31 décembre 2021. L’aide permettra à ces trois organismes de maintenir leurs fonctions organisationnelles durant l’attente du retour à la normale de leurs activités. De plus, un soutien de 7 456 $ est attribué au P’tit bonheur de Saint-Camille et aux Amis de la musique de Richmond, en raison des défis particuliers auxquels font face ces organismes, en lien avec la pandémie.

Le député André Bachand s’est dit fier de cette annonce, qui aura des répercussions assurément positives dans la région. « Je me réjouis de cette aide accordée à ces organismes de la circonscription de Richmond durement touchés par les effets de la pandémie. Ce soutien aidera le milieu des arts de la scène et les petites salles à la préparation et à la diffusion de leurs productions et toute la population de notre région en bénéficiera. »

« La culture est une priorité pour notre gouvernement à la grandeur du Québec et c’est pourquoi nous continuons d’appuyer ce milieu qui a été grandement touché par la pandémie. Le versement de cette aide est la démonstration concrète de notre volonté de soutenir les diffuseurs, nos petites salles et nos artistes. L’aide accordée leur permettra de poursuivre leur mission de rendre la culture accessible aux citoyens et de faire rayonner ce talent dont nous sommes fiers. », mentionna la ministre Nathalie Roy par voie de communiqué, alors que la présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec, Mme Anne-Marie Jean souligna quant à elle, toute l’importance des programmes de soutiens ainsi que les efforts déployés par le Conseil, afin d’adapter ceux-ci à une situation qui est en constante évolution.