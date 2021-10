Une aide financière de 10 000 $ pour la mise à niveau de l’hébergement du Camp musical d’Asbestos

Val-des-Sources – Le député de Richmond André Bachand a remis un montant de 10 000 $ provenant du programme de Soutien à l’action bénévole ainsi que du fonds discrétionnaire de la ministre du Tourisme Caroline Proulx.

Cette aide financière est destinée à la rénovation des chambres pour les professeurs de musique et celles destinées au tourisme de courte durée. Ainsi les chambres offertes en location journalière ont été mises au goût du jour. Celles qu’occupent les enseignants pendant les camps d’été ont été rénovées afin de les rendre plus favorables à l’enseignement musical. C’est près de 70 000 $ qui est investi dans ce projet qui inclut le remplacement des meubles, la literie ainsi que les travaux de peinture et de décoration.

Le Camp musical reçoit annuellement environ 375 étudiants qui y effectuent un séjour de deux semaines afin d’y recevoir une formation spécialisée en musique d’harmonie.

Le camp musical, c’est aussi un centre de vacances qui accueille des groupes pour la pratique de leurs activités préférées. C’est plus de 40 000 visiteurs qui, chaque année et en toutes saisons, profitent des services et installations du site.

« Les installations du camp musical ont besoin d’être rénovées. Il est important d’offrir un service de qualité aux usagers qui y séjournent. Notre gouvernement est fier de soutenir cet organisme qui est un attrait touristique important pour notre région. » André Bachand, député de Richmond