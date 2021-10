Un week-end favorable pour la 17e édition du Festival des Oiseaux migrateurs

Danville(RL) —De retour après une pause obligée par la situation pandémique, les passionnés d’oiseaux, amants de la nature et visiteurs avaient de nouveaux rendez-vous à l’Étang Burbank de Danville les 9-10 et 11 octobre dernier pour la 17e édition du Festival des Oiseaux migrateurs.

Cette fête où l’on a l’habitude d’assister à de superbes spectacles d’envolées aura connu une fois de plus un beau succès de participations. La clémence de Dame nature aura grandement contribué, alors que les artistes, exposants et organisateurs de l’évènement ont ainsi pu bénéficier d’une météo des plus confortables pour accueillir les nombreux visiteurs, tout au long de la longue fin de semaine de l’Action de grâce.

Parmi les activités au programme, nous retrouvions notamment, de l’observation d’oiseaux et de l’initiation à l’ornithologie, des conférences, un concours de photos, des ateliers d’activités pour toute la famille, ainsi que des prestations musicales de la part de Pium Nadeau et Guylaine Lacroix, du Duo France et Laurent. La formation « La Grand-Messe », qui est un hommage aux Cowboys Fringants, aura pour su, sa part, su faire danser les festivaliers sur les airs du populaire groupe québécois, au cours de la soirée du samedi.

Mentionnons également que lors de l’ouverture officielle du 9 octobre, M. Benjamin Laramée, Président de la Corporation de l’Étang Burbank, a procédé au dévoilement de la nouvelle affiche des parulines de l’Étang, une œuvre réalisée par l’artiste Catherine Plante d’Upton, qui sera une source d’informations importantes pour les usagers de l’endroit et ce, tout au long de l’année. Bon nombre d’exposants et d’artisans créateurs étaient présents sur le site, afin de proposer et faire découvrir la teneur de leur travail aux visiteurs.

Plusieurs kiosques, dont un service de nourritures et de rafraichissements, assuré par l’épicerie Alimentation-consciente zéro déchet de Danville, ainsi qu’un service de bar et vin sur place, auront également permis d’agrémenter de belles façons l’expérience clients. C’est donc avec succès que se clôture cette 17e édition du Festival des Oiseaux migrateurs, dont il est permis de croire que la prochaine édition sera une fois de plus, haute en couleur.