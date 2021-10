Téléphonexquis – Le temps lumière

Danville (SFT) —Dans cette galerie au cœur de la ville de Danville, c’est à un évènement effervescent qu’on a pu assister il y a quelques semaines.

Le Téléphonexquis, c’est quoi ? Cette exposition qui est un amalgame entre le jeu du téléphone arabe et du cadavre exquis a pour but de créer une discussion entre les gens, de les connecter par les liens du cœur. Le Téléphonexquis, c’est 40 joueurs qui ont chacun 5 jours pour réagir à l’œuvre qu’ils reçoivent, dont ils ne connaissent ni l’inspiration première ni l’artiste l’ayant créée. Le thème est l’année 2020. Certains artistes se sont trouvés sous l’emprise d’une paralysie artistique lors du confinement. Ce jeu-exposition a su réveiller ces artistes et ainsi les confronter à leur vision de 2020. Un message d’espoir semble en être ressorti, par hasard ou par synchronicité, sous forme d’un oiseau qui a ressurgi à plusieurs reprises dans les œuvres visuelles, entremêlées des compositions écrites majestueuses.

Ce lieu de rencontre qu’est la Galerie G de BR permet à ce genre d’exposition d’atteindre un plein potentiel, grâce, entre autres, à la formule de vernissage couplé à un spectacle mettant les œuvres et leurs artistes en valeur d’une façon toute personnelle et touchante. Certains textes ont été lus par leurs auteurs, entrecoupés de chansons offertes par un interprète de talent (se disant principalement sculpteur, mais qui, ma foi, pourrait probablement faire aussi carrière en musique) Matthieu Binette, puis rassemblées par une femme faisant la présentation de tout ceci, tel un liant. Tous les ingrédients étaient présents pour nous offrir une soirée intime absolument enveloppante et particulière. De quoi en dépayser certains ou leur permettre de se retrouver après le chaos que fut 2020 pour d’autres.

À la santé des artistes, tous médiums confondus, et à cette Galerie pas comme les autres leur servant de nid douillet plus-que-parfait. Merci.