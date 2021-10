Le vieux clocher et un nouveau vidéoclip pour Pascal Castonguay et le Reel Country Band

Actualités-l’étincelle (RL) — Le chanteur, guitariste et bassiste originaire de Val-des-Sources, Pascal Castonguay, sera en prestation en compagnie de ses acolytes Pierre Côté et Johanne Provencher du Reel Country Band, au Vieux Clocher de Magog le dimanche 10 octobre prochain à 20 h. Il s’agit du report du spectacle que le groupe devait donner le 11 octobre 2020. « Nous avons fait la générale de préparation le 21 septembre dernier et ce fut très agréable, nous avons vraiment hâte au 10 octobre ; nous sommes fébriles et fins prêts pour notre premier spectacle en salle. Ce sera tout un show où l’on revisitera les chansons de notre album, avec probablement quelques surprises au travers. », raconta Pascal Castonguay. Certains auront été à même de constater le talent des artistes du Band, lors de leur passage au dernier Festival des Gourmands le samedi soir.

« C’est toujours un plaisir de revenir dans mon coin et de revoir les gens de la place. Comme c’était la première fois que l’on remontait sur scène depuis l’arrêt dû à la covid, c’était donc encore plus particulier, non seulement pour moi, mais aussi pour Pierre et Johanne. », a-t-il poursuivi. Le groupe qui a littéralement le vent dans les voiles et qui jouit d’un bel accueil de la part de la critique a également lancé son tout premier vidéoclip Medley Buisness tiré de l’album éponyme du groupe. Cette captation vidéo comporte une saveur locale de la MRC des Sources, alors que ce dernier fût tourné au cours de l’été sur les terres d’un membre de la famille de Pascal, situées dans le rang 2 à Wotton. Pour les gens désireux d’assister au spectacle d’octobre, veuillez prendre note qu’il reste encore quelques bons de disponibles et qu’il est possible de s’en procurer en se rendant sur le site du Vieux Clocher à l’adresse : www.vieuxclocher.com.