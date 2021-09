Inauguration de l’aire de jeu du marché et conte de l’arbre, par Donald Dubuc

Melbourne – La saison est loin d’être terminée, au Marché champêtre de Melbourne! Tandis que les étalages regorgent de produits de saison, le marché propose une journée d’activités qui saura plaire aux familles, le 25 septembre prochain : l’inauguration de l’aire de jeu du marché, suivie du conte de l’arbre, par Donald Dubuc.

Inauguration de l’aire de jeu du marché

Depuis un an, un comité citoyen composé de trois pères de famille de la région, Félix Antoine Payette, Gabriel Arguin et Guillaume Boudreau-Monty, travaille ardemment à la création d’une aire de jeu au marché, ayant pour thème la vie agricole. Après un été de corvées auxquelles de nombreux bénévoles ont participé activement, et grâce à l’appui de généreux partenaires, l’aire de jeu est fin prête à être inaugurée ! Le public est invité à venir découvrir cet espace ludique qui viendra bonifier l’expérience du Marché pour les familles et favoriser l’échange et les rencontres entre concitoyens du Val-Saint-François, le 25 septembre, à 9h30, en la présence du préfet de la MRC, Luc Cayer.

L’aire de jeu comporte un parcours d’équilibre constitué de matériaux recyclés et de matières naturelles qui rappellent la vie agricole, un tableau sensoriel et un mini-marché.

La présence de l’aire de jeu constitue un élément supplémentaire de différenciation faisant du Marché champêtre une destination agrotouristique complète et entièrement représentative des richesses du Val-Saint-François. En un même lieu, le savoir-faire local des producteurs du Marché côtoie le patrimoine et l’art (en la voûte temporelle de la Société historique de Richmond et l’oeuvre de Jean-Marc Tétro) ainsi qu’un espace récréatif pour les enfants. De quoi convaincre les familles des alentours et d’ailleurs de visiter le Marché et de planifier une journée dans le secteur!

Le conte de l’arbre

La journée se poursuivra ensuite en festivités, avec le Conte de l’arbre. Dans le cadre des Journées de la culture, le conteur Donald Dubuc s’est inspiré de l’oeuvre du sculpteur Jean-Marc Tétro qui surplombe la voûte temporelle de la Société historique du Comté de Richmond, située au Marché champêtre, pour imaginer un conte imprégné de l’histoire de cette belle région qu’on appelle le Pays de l’Ardoise. Accompagné d’un musicien, il convie le public à un voyage dans le passé, en direction du futur.

Le conte sera présenté en français et en anglais, en alternance, aux 30 minutes, de 10h30 à 13h.

L’activité est gratuite et s’adresse à tous. Le site du conte peut admettre un maximum de 50 spectateurs à la fois, d’où le grand nombre de représentations. En cas de pluie, l’activité pourra se tenir sous la gloriette du marché.

Le Marché champêtre de Melbourne est situé au 1257 Route 243, Canton de Melbourne.