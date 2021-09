RAVIR tiendra sa 3e édition de la semaine de la culture du 13 au 19 septembre

Saint-Georges-de-Windsor(RL) — RAVIR revient cette année avec une série d’activités soulignant la semaine de la culture dans la MRC des Sources. Présenté sous le thème Les 7 trouvailles des Sources, l’organisme, en collaboration avec l’ensemble des municipalités du territoire, propose une programmation diversifiée qui saura plaire à tous les goûts. C’est à Saint-Camille que reviendra l’honneur de lancer officiellement les festivités lors de la journée du lundi 13 septembre, alors que la municipalité proposera aux visiteurs, des expositions, ateliers de peinture sur roches ainsi que musique traditionnelle Irlandaise en soirée.

Le lendemain, les gens seront invités à se rendre du côté de Saint-Adrien, où une visite du jardin artistique les attend à compter de 16 h 30. Ce sera ensuite suivi par une soirée «Micro Ouvert» et expositions d’artistes à la Meunerie jusqu’à 20 h. Saint-Georges-de-Windsor prendra à sa charge la programmation du mercredi, alors qu’il y aura inauguration du présentoir culturel au terrain de l’école, suivi d’une exposition des œuvres d’artistes locaux à la salle communautaire. Le jeudi 16 septembre, les activités se déplaceront du côté de Val-des-Sources où il y aura Expo-Demo Arts visuels, démonstration technique et exposition de dessins, peintures et sculptures, sauront divertir les gens au sein d’une formule 5 à 7.

La ville de Danville occupera la grille horaire du vendredi avec une exposition de la part d’artistes locaux dès 13 au centre Mgr Thibault, tandis qu’un vernissage et une prestation en art vivant de la part de Mme Lori Hazine Poisson et de M Richard Letendre, auront lieu sous la supervision musicale de leur complice Jean-François Léger. La journée du samedi sera quant à elle des plus remplies, alors qu’à compter de 13 h, le village de Wotton offrira une programmation diversifiée d’heure en heure, marquée notamment par un hommage, de la musique, des contes, certains volets destinés aux enfants de même qu’aux ainés, en plus de faire découvrir l’art du cirque. Ham-Sud viendra se joindra au groupe, pour clore adéquatement la semaine de la culture, le dimanche 19 septembre..

« C’est un plaisir de retrouver la présence et la participation de l’ensemble des municipalités de la MRC des Sources dans le cadre de la semaine de la culture. Ils ont tous de belles programmations et c’est vraiment plaisant. », confia M. Donald Mercier, président du regroupement des artistes vivant en ruralité.