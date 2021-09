Les concerts de La Chapelle à la ferme

Saint-Camille - Les Concerts de la Chapelle accueillent le duo Milot - Tétreault le samedi 11 septembre, à 13 h 30, à la ferme la Seigneurie, au 189, 9e et 10e rang, à Saint-Camille.

Plus que jamais, culture et agriculture vibreront à l’unisson, tel qu’on le souhaite à Saint- Camille. C’est donc dans le cadre bucolique de la ferme la Seigneurie, exploitée par la famille Laroche depuis 7 générations, que la harpiste Valérie Milot et le violoncelliste Stéphane Tétreault viendront enchanter.

Ces deux musiciens très en vue s’arrêtent à Saint-Camille dans le cadre d’une tournée de concerts à contribution volontaire entamée en 2020 à travers le Québec pour permettre au public de se ressourcer à peu de frais en ces temps difficiles. Notre petit village accueillera donc pour la 2e fois M. Tétreault et son célèbre Stradivarius, cette fois-ci en duo aux côtés d’une harpiste d’origine trifluvienne maintes fois récompensée, ici-même et à l’international. Au programme, outre une œuvre très connue de Massenet, les musiciens nous ferons découvrir des compositeurs canadiens contemporains.

Alexandre Laroche, copropriétaire de la Seigneurie, animera une visite des lieux avant et après le concert, soit respectivement à 12 h 45 et à 14 h 15. Il s’agit d’une occasion sans pareil de découvrir des installations agricoles à la fine pointe de la technologie et de mieux comprendre le travail de ceux qui nous nourrissent.

Cet événement musical, rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, prendra fin dans la prairie où sera servi notre traditionnel verre de l’amitié. Joignez-vous à cet événement « agriculturel » inédit et offrez à votre regard le doux relief d’un paysage pastoral sans pareil!

Prenez note que l’accès au site demeure conditionnel à la présentation d’une preuve vaccinale avec code QR et d’une pièce d’identité. En cas de pluie, l’événement aura lieu au Camillois, 157, rue Miquelon, Saint-Camille.