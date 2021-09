Cultiver Et Récolter L'avoine...à l'ancienne à Saint-Camille

Saint-Camille —Ce samedi, 4 septembre à Saint-Camille se déroulera l’évènement CULTIVER ET RÉCOLTER L’AVOINE… à l’ancienne organiser par Destination Saint-Camille au 244 Rang 9-et-10 de Saint-Camille.

L’évènement offrira la possibilité de voir et de vivre comment se déroulait la culture et les récoltes à l’ancienne.

Lors de cette journée, des démonstrations de lieuse ainsi que de battage avec machinerie datant du début du siècle. De plus, il y aura sur place un tracteur à vapeur du début des années 1900, pratiquement neuf, et n’a presque jamais servi. Les activités débutent à 11 h 30 et se termineront à 19 h. Il y aura également une épluchette du blé d’Inde.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter la page Facebook de l’évènement : https://www.facebook.com/destinationsaintcamille/events