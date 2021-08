Le duo Pièce sur Pièce pour le 5 à 7 en musique

Windsor (SFT) — Ça y est, l’été tire à sa fin et c’est bientôt le temps du dernier 5 à 7 en musique offert gratuitement au Parc historique de la Poudrière de Windsor. Comme avant-dernier spectacle, vous aurez le plaisir de pouvoir entendre le duo Pièce sur Pièce. Ce duo est composé de Stéphanie Blanchette (voix, percussions, podorythmie et guitare) et d’Olivier Brousseau (guitare, banjitare, voix et kick).

Ces deux musiciens partagent la même passion pour la musique folk, unissant leurs voix et leur créativité afin de mettre en musique les mots et la poésie de divers auteurs tels que David Goudreault, Marc Chabot/Richard Séguin, Jean-François Létourneau et Mélanie Noël pour n’en nommer que quelques-uns. Le duo Pièce sur Pièce a lancé son premier mini-album le 25 septembre 2020 et son second le 9 avril 2021. De plus, un vidéoclip de la chanson Le grand déraillement a été tourné à l’automne 2020 et un second avec la pièce Étonne-toi pas est sorti en mai 2021. Pièce sur Pièce, c’est une complicité musicale et vocale indéniable. Ils usent d’arrangements musicaux dépouillés pour laisser toute la place aux mots et à l’union des voix. Une musique du cœur qui fait du bien et nous ramène à nos racines. Un spectacle à ne pas manquer.

Il n’est pas nécessaire de réserver vos places à l’avance et des boissons et de la nourriture seront offertes sur place. Mettez la date du 26 août dans votre agenda, comme c’est une des dernière chance d’assister au 5 à 7 en musique au Parc historique de la Poudrière de Windsor pour cette année !