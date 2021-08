Un retour teinté de réussite pour la 42e édition du Festival des Gourmands

Val-des-Sources(RL) — Les gens attendaient avec grande impatience le retour du Festival des Gourmands et ces derniers auront été bien servis lors de cette formule adaptée à la situation que l’on connait. C’est donc avec une foule nombreuse et dispersée aux abords du parcours que le défilé des aoûtiens lança en quelques sortes les festivités de la fin de semaine. Les kiosques de la place de la gourmandise, ainsi que les activités familiales gratuites, ont assurément eu la cote et fait le bonheur des festivaliers, alors que ceux-ci furent continuellement investis de visiteurs, question bien entendu de profiter de l’excellente nourriture et des attraits offerts. Fidèle à son habitude le comité du Festival des Gourmands de Val-des-Sources aura une fois de plus, su monter une programmation de spectacles haute en couleur.

En effet, le site du parc Dollard affichait notamment complet lors de la soirée du vendredi, alors que le toujours populaire groupe Kaïn était en prestation sur la grande scène ABS, lequel était d’ailleurs précédé par la formation The Blueberries, hommage à the Cranberries. Les inconditionnels de Paul Daraîche auront été comblés d’assister à une performance fort remarquable de la part du géant du country ; lui qui a revisité d’anciens succès tout en y insérant brillamment au travers des pièces qui sera présente sur son nouvel album à paraître à l’automne. Il est important de mentionner la participation fortement appréciée du Rock and Road Band en après-midi, ainsi que de celle du Reel Country Band, groupe dans lequel le valsourcien d’origine Pascal Castonguay fait état de son talent. L’honneur de livrer le spectacle de clôture de l’édition 2021 est allé à l’artiste drummondvilloise Brigitte Boisjoli, qui a fait voyager son public à travers un répertoire marqué par des décennies de chansons accrocheuses.

« Nous sommes satisfaits de cette 42e édition, qui se voulait assurément spéciale dans les circonstances, mais où tous nos efforts furent récompensés. Je tiens à remercier de tout cœur les membres du comité organisateur, les bénévoles, nos employés ainsi que la population pour avoir répondu présents. Merci également à nos précieux commanditaires sans qui une aventure comme celle-là ne serait pas possible. On se donne donc rendez-vous l’an prochain pour une édition dite plus normale et remplie de surprises », mentionna Mme Katy Morin, présidente de l’édition 2021.

L’ensemble des tirages furent effectués lors de la soirée de samedi ou de nombreux prix en argents, ainsi que des bons d’achat chez des partenaires locaux, dont celui d’une valeur de 10 000 $ applicable chez JN Auto, auront certainement su ravir les heureux gagnants.