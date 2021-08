Une aide financière de plus de 250 000 $ accordée au Musée de l’ingéniosité

Voir la galerie de photos

Valcourt (SFT) — Vu le contexte de la pandémie, et comme nos institutions culturelles ont vraisemblablement une influence positive sur la vie des citoyens, le gouvernement du Canada, alors représenté par l’honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé une aide financière de 266 601 $ accordée au Musée de l’ingéniosité. L’aide financière servira à réaliser une exposition itinérante interactive conçue pour les jeunes, accompagnée de programmes éducatifs stimulants. Comme l’exposition fera une tournée pancanadienne, elle sera donc bilingue. C’est avec plaisir que nous pourrons visiter cette exposition dès le printemps 2022, avant que celle-ci ne parte en tournée pancanadienne en 2023. Lors de l’annonce faite au Musée, nous avons eu la chance de pouvoir entendre parler non seulement le ministre, mais aussi la petite fille de monsieur Bombardier, Nathalie Bissonnette, et madame Carole Pauzé, fière directrice du Musée.

L’exposition permettra de souligner la créativité de nos jeunes adolescents, et c’est dans un discours rempli de fierté que madame Carole Pauzé nous explique pourquoi ils ont fait ce choix. En fait, J. Armand Bombardier a fait les premiers tests de sa machine pouvant se déplacer sur la neige, en 1922. Il semblait donc logique d’honorer nos jeunes inventeurs en leur laissant une place bien spéciale au sein de cette exposition itinérante qui s’annonce plus qu’intéressante. Cette douzaine de jeunes inventeurs et inventrices aura leur place au Musée, 100 ans après les premiers tests effectués par un jeune inventeur innovateur, à leur image. Il ne sera pas uniquement question des inventions, mais aussi d’une analyse du cerveau créatif. Le pourquoi du comment, donc. Qu’est-ce qui pousse un jeune à créer, à rester motivé malgré les difficultés ? Une insistance toute particulière sera mise sur l’importance de croire en ses idées et croire en soi. Dans le concret, nous pouvons donc remercier Marie-Ève Lalande, muséologue, André Richer, chargé de la recherche et de leurs collaborateurs, tels que l’Université de Sherbrooke, le groupe DES pour le design et la fabrication de l’exposition, et le Musée des sciences et de la nature de Sherbrooke qui s’occupera de la gestion de la tournée pancanadienne.