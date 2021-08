Les jeudis 5 à 7 en musique au Parc historique de la Poudrière, ce n’est pas de la p’tite bière 

Windsor (SFT) — C’est avec un plaisir non dissimulé que nous vous présentons la programmation du 6e 5 à 7 en musique au Parc historique de la Poudrière de Windsor, ce jeudi 12 août. Vous connaissez peut-être ce duo entraînant qui interprètera des succès de rock alternatif datant de la fin 80 à 90. Le duo Pélo et Mario a commencé à jouer ensemble en 1991, alors que Mario était batteur pour un des groupes dans lesquels jouait Pélo. Parallèlement au groupe dans lequel il était avec Mario, Pélo était chansonnier et roulait sa bosse de spectacle en spectacle.

Depuis 2004, les deux musiciens font la paire afin de présenter des versions acoustiques de chansons en tout genre. Et quand on dit « en tout genre », ce n’est pas de l’exagération ! De la danse en ligne au rock alternatif, en passant par le heavy metal, vous en aurez pour tous les goûts. Le spectacle de jeudi se concentrera, cependant, tel que mentionné ci-haut, sur des succès du rock alternatif que tout un chacun connait fort probablement. Ce qui est frappant en parlant avec Pélo, c’est son évident plaisir à faire des spectacles. La raison est-elle qu’il a un autre emploi garantissant le revenu (tout comme Mario, d’ailleurs) et qu’il peut ainsi choisir les endroits où il jouera ? Il semble possible d’avoir le meilleur des deux mondes pour ces deux musiciens !

Allez donc vous asseoir pour assister à ce spectacle haut en couleur, ce jeudi 12 août au Parc historique de la Poudrière de Windsor ! Aucune réservation n’est requise, donc vous pourriez même décider à la dernière minute de vous déplacer, juste pour le plaisir ! De la nourriture et des consommations seront disponibles sur place.