L’école Notre-Dame de Durham-Sud agrandit sa collection de livres

Durham-Sud- En mai dernier, Mélanie Poirier, la directrice des Éditions mp tresart (maison d’édition dédiée à la poésie et aux arts visuels) de Durham-sud a remis gracieusement 10 exemplaires du livre Je vibre au tempo de… à l’école Notre-Dame de Durham-Sud grâce au précieux soutien du député de Drummond Martin Champoux.

Ce recueil de poésie et d’arts visuels réunissant le talent de 90 créateurs (45 poètes et 45 artistes en arts visuels) a été publié en mai 2020 durant la pandémie. Ces dix livres permettront aux élèves de 5ième et de 6ième année de réaliser divers projets artistiques.

L’idée d’offrir des livres à l’école de Durham-Sud est une initiative de Mélanie Poirier (propriétaire de la Galerie mp tresart et artiste multidisciplinaire). « Je trouve important que les jeunes puissent connaître les talents de chez nous, et surtout ceux de Durham-Sud. Alliant musique, poésie et arts visuels, Je vibre au tempo de… est une source d’inspiration intarissable.

Pour les écoles qui seraient intéressées à se procurer ce bijou littéraire et pour plus de détails sur Les Éditions mp tresart, visitez le site Web : www.editionsmptresart.com