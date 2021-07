Une petite exposition, pour un grand bien collectif

Val-des-Sources (SFT) — C’est avec humilité et bonne humeur que l’artiste Carole Lemay nous a présenté ses œuvres, toutes plus colorées les unes que les autres. L’artiste de la région de Val-des-Sources a pour thème principal la famille, en représentant celle-ci assez souvent en utilisant l’image de l’oiseau. Pourquoi les oiseaux ? Les oiseaux sont un signe de liberté, de la prise d’envol, du don de soi. Une mère régurgitera sa nourriture directement dans le bec de ses petits afin de les nourrir, si ce n’est pas du don de soi, nous ne savons pas ce qui pourrait être qualifié comme tel ! Les oiseaux ont aussi des cycles migratoires incroyablement stables, de génération en génération, faisant un rappel à l’importance du retour au bercail, de suivre son instinct et de chérir nos racines. Les couleurs employées dans les œuvres réalisées par Carole Lemay sont vibrantes, parfois cerclées de noir, offrant alors un style bédéesque marqué, qui en séduira plus d’un. Ce qui est clair en regardant ces œuvres, c’est l’évident plaisir de l’artiste à créer un monde confortable, doux et extrêmement joyeux.

Ayant récemment été victime du syndrome de la page blanche, comme beaucoup d’artistes, elle décide de demander à son entourage de lui faire des demandes spéciales. « J’ai demandé à ce qu’on me donne des thématiques nouvelles pour mes toiles, tout, sauf le covid ! » mentionne-t-elle. Mais bien évidemment, le sujet étant sur toutes les lèvres, Carole décida de relever le défi et de créer une toile ayant pour thème le fameux virus. Cependant, l’artiste a clairement réussi à représenter le virus autrement. En effet, dans la partie inférieure de la toile, on peut y voir la carte du monde et tous les points où le virus se propagerait. Sur le dessus de la carte du monde, on retrouve quatre personnages, entourés de bulles diverses, qui se rejoignent dans le haut du tableau. Il y a plusieurs interprétations possibles, bien entendu, mais ne serait-il pas beau de voir une conscience collective et le ralliement des peuples ici ? Comme on nous le dit bien souvent, l’union fait la force ! La famille, les amis, la communauté dans laquelle on habite, il y a moyen de s’en sortir si l’on se tient tissé serré, vraiment. Les œuvres de Carole Lemay sont exposées présentement au Point d’ancrage à Val-des-Sources, jusqu’au 8 août.