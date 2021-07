L’artiste peintre Gisèle Prud’Homme expose à l’hôpital de Val-des-Sources jusqu’au 21 juillet

Val-des-Sources(RL) — Supporter par l’organisme RAVIR (regroupement des artistes vivant en ruralité), l’artiste multidisciplinaire Gisèle Prud’homme expose ses aquarelles sur toiles, dans les couloirs de l’hôpital de Val-des-Sources et ce, jusqu’au 21 juillet prochain. Les œuvres exposées dans l’aile de la première partie du CSSS depuis le 26 mai dernier, tendent à représenter l’inspiration de l’artiste qu’elle puise régulièrement à même la nature et à la beauté du monde qui l’entoure. Or, cette exposition intitulée Z « Femmes au Jardin » met principalement en valeur la beauté féminine au cœur de paysages tous plus colorés et vivants les uns que les autres. L’artiste, qui ajoute également la musique, le vitrail, la poésie et l’écriture à son arsenal créatif, nous confie avoir laissé libre cours à son inspiration lors de ses plus récentes créations et force est d’admettre que le lien commun entre celles-ci fût de retrouver une femme au cœur même de chacune de ses peintures. Cette particularité improvisée aura su paver la voie à une exposition thématique et de circonstance, qu’elle dédie en une sorte d’hommage à madame Josée Perreault, une artiste de renom de qui elle découvert les rouages de l’aquarelle et qui est malheureusement décédée en 2013.

RAVIR invite donc la population à venir contempler les œuvres de Mme Prud’Homme et découvrir une parcelle de l’univers de celle qui compte près de 200 tableaux à son actif, en plus d’avoir participé à un total de cinq livres en collectifs, dont trois ont notamment paru en France, ainsi qu’un premier bouquin entièrement de son cru, intitulé Poésie et Aquarelle au café de la rose des vents, paru en 2019 aux éditions les Carnets de Dame Plume. « Suite à cette présente exposition, je devrais me joindre à un collectif à l’automne pour une possible exposition au P’tit Bonheur de Saint-Camille et je devrais également faire une apparition du côté du Café-Resto - La Manthe du Carré - à Danville prochainement. », nous confia la dame qui ne cache pas ses espoirs de se voir un jour être invitée au prestigieux et renommé Symposium des Arts de Danville.