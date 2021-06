Pilou et son équipe inaugurent officiellement les locaux du BEAM

Saint-Adrien(RL) —Le 16 juin dernier, soit après plusieurs années de rêves, de démarches et de visions créatives, voilà que l’artiste Pierre-Philippe Côté, alias Pilou et ses partenaires, ont enfin pu procédés au lancement officiel des locaux du Bureau Estrien de l’audiovisuel et du Multimédia dans l’ancienne église de Saint-Adrien et ce, le jour même du 36e anniversaire de son idéateur. Présentés en formule Talk-Show et en direct sur Facebook, Pierre-Philippe et ses acolytes sont venus tour à tour expliquer le rôle et les services qu’offre la BEAM à la population tout autant qu’aux professionnels du milieu. Dotée d’espaces de travail permettant les plus belles réalisations ainsi que d’équipements à la fine pointe de la technologie, le BEAM se positionne comme une richesse actuelle et future pour tout créateur d’ici et d’ailleurs. L’endroit est notamment muni de locaux de cotravail, d’une grande salle multifonctionnelle, d’un jardin communautaire, d’un studio de postproduction et d’enregistrement, tout en étant chauffé par des serveurs de données localisés au sous-sol.

Issue du tempérament fonceur et de la volonté de Pilou à s’investir dans la création de projets porteurs en région et d’en faire rayonner toute une communauté par des gestes significatifs et durables, le BEAM offre un espace de travail multidisciplinaire par l’entremise de son Hub Créatif et stimulera également la création de contenu audiovisuel et multimédia à l’aide de son bureau du cinéma et de la télévision en Estrie. Ayant déjà participé à une multitude de productions et de projets créatifs en cours de route, ce lancement se veut en quelque sorte un point de départ pour l’équipe du BEAM qui fonde l’espoir de voir leur initiative prendre non seulement de l’envergure localement, mais également contaminer positivement d’autres régions du Québec.

Questionné à savoir comment il entrevoit l’avenir, Pilou a répondu ceci : « Je verrais que dans cinq ans, le BEAM puisse avoir polonisé culturellement de manière favorable d’autres régions du Québec et peut-être même aussi s’activer par des initiatives à sauver les quelque 1500 églises qui seront vendues ou abandonnées au cours des cinq prochaines années, selon le patrimoine religieux. », a-t-il comment, tout en prenant soin de souligner que l’avenir que l’on souhaite pour nous et nos enfants est directement dicté par les gestes que l’on pose aujourd’hui. Une mission rassembleuse où le travail et l’interaction multiple seront à l’honneur pour le bien de l’art et de l’humain. Voilà en quelque sorte une valeur que souhaitera assurément véhiculer l’équipe du BEAM de Saint-Adrien. Il est possible de joindre les rangs des membres du BEAM, en consultant le site internet de l’organisation au www.lebeam.ca pour de plus amples détails.