Une artiste de Valcourt remporte un premier prix à l’international

Valcourt(SFT) — C’est le 11 mai passé que l’artiste multidisciplinaire, Andrée Marcoux, a remporté un premier prix lors de sa participation à un concours de la Camelback Gallery située en Californie, et ce, grâce à la réalisation d’une toile impressionnante, qu’elle a nommée Liberté. Ce concours regroupait des participants du Canada, des États-Unis, d’Australie, de l’Allemagne, de la France, de l’Ukraine, du Royaume-Uni, de la Pologne, de Taiwan, de Hong-Kong et de la Nouvelle-Zélande ! Une grande artiste, qui ne crut pas d’emblée à la véracité de la nouvelle, vu son humilité. Pourtant, lorsqu’on regarde la toile gagnante, on peut bien comprendre pourquoi elle se retrouve en tête de liste. Le concours était basé sur plusieurs critères bien particuliers, évidemment, et l’un d’eux était que le bleu devait être la couleur principale ou secondaire dans l’œuvre. Et comme si ce n’était pas suffisant, l’artiste a aussi remporté la médaille de bronze lors d’un concours comptant 240 participants, avec sa sculpture de bronze intitulée ; Promesse de retour. De telles œuvres représentent des centaines d’heures de travail, ce qui les rend presque intimidantes !

C’est en partie grâce au fait qu’elle soit membre de la communauté d’artistes en ligne Art x Terra qu’elle a pu prendre connaissance de ce concours. Art x Terra est en fait une communauté d’artistes qui propose plusieurs formations en ligne via la plateforme zoom et fait la promotion de différents concours, regroupant ainsi une foule d’informations pertinentes en un même endroit pour faciliter la vie des artistes, professionnels, ou pas.

Andrée Marcoux expose présentement dans trois galeries d’art, la Galerie Robert Johnson à Magog, la Galerie Lise Leclerc à Québec ainsi que la Galerie Perkins à Danville. Vous voulez en avoir plein les yeux ? Allez visiter son site web, où on y retrouve les commandes passées et présentes. Il est bien évidemment possible de faire des demandes spéciales si le talent de cette artiste vous touche tout particulièrement. Nous sommes fiers de pouvoir dire qu’Andrée Marcoux est une artiste bien de chez nous !

Vous êtes curieux ? Voici le site web avec toutes ses œuvres ; andreemarcoux.com