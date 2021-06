Le Festival des Gourmands sera de retour les 20 et 21 août prochain

Val-des-Sources(RL) — C’est maintenant confirmé, le Festival des Gourmands sera de retour en présentiel cette année, alors qu’à l’instar de tous les évènements publics, ce dernier avait dû être annulé l’an dernier en raison de la crise sanitaire. Si les organisateurs avaient envisagé une formule virtuelle au départ, ces derniers furent très heureux de changer leur plan et de réajuster leur vision, suite à l’annonce du gouvernement provincial de procéder à un déconfinement graduel et donc, à un assouplissement de certaines règles sanitaires. Pour la tenue de sa 42e édition, le Festival des Gourmands de Val-des-Sources comptera également sur la présence d’une toute nouvelle personne à la présidence de l’évènement, alors que Mlle Katy Morin succèdera à M. Jacques Benoît, lui qui désirait passer le flambeau depuis quelques années déjà. C’est donc avec enthousiasme que Mlle Morin nous dressa les grandes lignes de cette édition en formule adaptée pour 2021.

« Après une année d’absence et plusieurs mois difficiles pour tous, nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau tenir la présentation du festival cette année. Ce dernier se déroulera sur deux journées d’activités, soit le vendredi 20 et samedi 21 août prochain, toujours au parc Dollard de la ville de Val-des-Sources. Parmi les particularités à noter, soulignons la limite de 2500 billets disponibles par jour, pour autant de personnes admises sur le site des spectacles de l’événement et des sections seront spécialement aménagés, afin de respecter les exigences de la santé publique en ce sens. Le coût des billets sera de 15 $ pour le vendredi et de 25 $ pour le samedi, à noter qu’il n’y aura pas de vente de bracelet cette année. Nous sommes conscients qu’il s’agit d’une restriction d’admission qui peut certainement représenter un désagrément pour certains, toutefois, les lieux de la place de la gourmandise et des jeux gonflables extérieurs seront accessibles gratuitement à la population. Il n’y aura malheureusement pas de manèges ni de feu d’artifice cette année. », confia la nouvelle présidente.

Cette dernière mentionna également que des discussions étaient toujours en cours concernant la finalisation de la programmation, mais qu’il était d’ores et déjà officiel que l’édition 2021 accueillerait les performances d’artistes tels que : The Blueberries (hommage à The Cranberries) suivi du groupe Kaïn, le vendredi soir, alors qu’un spectacle d’humour avec artiste à confirmer, suivi d’une prestation du populaire chanteur new country, Matt Lang sera présenté en fermeture du festival le samedi soir. À noter également le retour du toujours apprécié défilé des aoûtiens le vendredi soir, lui qui sera bonifié et allongé pour 2021. Pour ce qui est du volet des tirages annuels, le comité organisateur a procédé à une nouveauté cette année, alors que le grand prix sera un chèque cadeau d’une valeur de 10 000 $ applicable sur l’achat d’un véhicule chez le concessionnaire automobile JN Auto, situé au 317 de la route 116 à Cleveland.

« Nous invitons la population à surveiller les différents médias de la région, ainsi que la page Facebook du Festival des Gourmands au cours des prochains jours, prochaines semaines, afin de connaître la programmation finale et de savoir à quel moment les différents billets seront mis en ventes. », ajouta Mlle Morin qui laissa également entendre que la 43e édition était déjà en élaboration, avec des plans marqués de revamper l’évènement.