Nouvelle exposition à la Galerie mp tresart de Durham-Sud

Durham-Sud (SFT) —C’est pour tout le mois de mai et de juin que la Galerie mp tresart présentera une exposition unique, réunissant une quinzaine d’œuvres récentes ; La couleur du temps de Claire Fafard, artiste peintre de la région maskoutaine.

« Je conçois l’art comme une aventure infinie, inachevable avec de l’audace, de la détermination et une recherche continue. Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé me retrouver en pleine nature, d’abord en camping avec ma famille puis par la suite j’ai sillonné les régions du Québec et des Maritimes. Sur toile, je peins des paysages, des arbres, des montagnes, des rivières et des oiseaux au gré des saisons. »

Durant les heures d’ouverture, le public est également invité à venir découvrir les œuvres des seize artistes qui exposent dans le cadre du collectif Osez la poésie…, une exposition haute en couleur qui rend hommage à la poésie québécoise.

L’entrée est gratuite et les heures d’ouverture sont le vendredi entre 19 h et 21 h ainsi que le samedi et dimanche entre 11 h et 17 h et sur rendez-vous la semaine. La Galerie mp tresart est située au 220 rue Hôtel-de-Ville à Durham-Sud, au Centre-du-Québec.

Téléphone : 819 858-2177

Site Web : galeriemptresart.com.