La vie et rien d’autre !

Val-Joli (MF) - La styliste, designer et relookeuse d’intérieur Vickie Lasonde, 34 ans, est une battante ! La jeune entrepreneure fait preuve de courage face à l’adversité. Au fil de ses expériences, elle s’est découvert une force extraordinaire et une capacité à positiver qui lui permettent de toujours avancer ! Rencontre avec la proprio de Versatile Créations…

Auparavant directrice générale et artistique du Centre d’art de Richmond, Vickie voue depuis toujours une passion pour l’esthétisme. « J’ai étudié en commercialisation de la mode, explique-t-elle. Puis, durant 10 ans, j’ai œuvré en productions d’événements, notamment pour La Fête du Lac des Nations et pour le Grand Prix de Valcourt. Voilà huit ans, j’ai mis au monde ma fille, qui est atteinte de paralysie cérébrale. Ma vie, mes rêves, ont été profondément chamboulés. J’avais de grandes ambitions pour ma carrière. Sauf que ce travail se passe beaucoup les soirs et les fins de semaine. Des horaires difficilement conciliables avec la vie de famille. J’ai continué en étant bénévole pour divers événements, car j’ai à cœur d’aider la région à développer des projets ! »

En 2014, elle démarre son entreprise : « Au départ, je faisais équipe avec deux autres femmes, mais celles-ci ont quitté le navire après un an. Je me suis retrouvée seule maître à bord ! Avec ma fille, on avait des suivis médicaux à Montréal, des interventions, hospitalisations, et j’en passe… Pour conserver un horaire flexible, je devais donc créer mon emploi ! J’ai alors réorienté mes services vers le stylisme intérieur, la déco, le relooking, les plans 3D, etc. Mon atelier est chez moi, j’ai volé le garage à mon conjoint ! Et il y a cinq mois, j’ai eu mon fils. Ma famille est ma priorité et j’organise ma vie autour d’elle. Ça ne m’empêche pas d’accompagner les gens dans leurs projets ! »

Être bien chez soi…

Que ce soit pour créer une ambiance, un décor propice à la vente de votre propriété, aménager un espace de télétravail ou pour donner un second souffle à votre intérieur, vous pouvez compter sur son talent et son expertise. « Depuis le début de la pandémie, les gens se lancent dans les rénovations, observe-t-elle. Je les accompagne aussi dans le choix et l’achat des matériaux. De A jusqu’à Z, on construit le projet ensemble. Répondre à leurs besoins, les voir heureux, ça me comble ! »

Pour tous, la vie est une succession de mini-deuils. Et des gros aussi. Vickie a traversé de nombreuses phases. « J’aurais pu baisser les bras plusieurs fois, mais mon ADN ne fonctionne pas ainsi ! Vivre et réaliser mes rêves, c’est aussi enseigner à mes enfants que tout est possible. Nous sommes tous responsables de notre bonheur. Et je continue à mordre dans la vie ! », conclut l’entrepreneure fort inspirante.

facebook.com/VersatileVickielasonde

819 845-5002