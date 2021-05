Perles de sagesse !

Saint-Camille (MF) - Pour contrer l’isolement social, un vent d’encouragements et de soutien a soufflé depuis le début de la pandémie. Lancé en mars par Culture aux aînés, le projet Parole de sages ! en fait partie. Les seniors ont fait un don : celui de leurs témoignages et leurs encouragements sur le plan psychologique. Rencontre avec la chargée de projet Cathy Charpentier, 31 ans.

Beaucoup ont parlé de la détresse des aînés, mais peu de la force de leur résilience. On leur a posé la question : comment garder le moral en ce temps de pandémie ? Leurs propos, recueillis via une boite vocale, ont été diffusés quatre samedis sur les ondes de CJAN. « Nous sommes très contents de l’expérience, se réjouit Cathy. Ce projet s’adresse aux ainés vivant chez eux. Favoriser une participation sociale est aussi un facteur important pour le maintien à domicile. On a reçu une quinzaine de messages. »

L’équipe de Parole de sages ! est heureuse d’annoncer que le projet se poursuit : « Fort d’une nouvelle subvention, la boite vocale est toujours activée ! Tous les messages vocaux n’ont pas été diffusés, mais ils pourraient l’être à l’automne. Les ainés peuvent toujours partager avec nous leurs trucs et conseils. »

Leurs suggestions pour le moral des troupes…

« En gros, voici leurs pistes, poursuit-elle. Prendre du temps de qualité pour soi. Certains se tournent vers la prière alors que d’autres, plus habiles avec l’ordi, s’offrent des séances de yoga sur Zoom. Les visites et les sorties ont fait place aux conversations téléphoniques. Plusieurs réalisent de petits projets artistiques. Une dame a mis trois mois pour réaliser des rideaux faits de billes ! Elle a aussi redécouvert le plaisir de peindre. Une autre a signalé qu’un petit verre de vin à l’occasion, ça aide ! » Il ressort que grâce aux ressources et à la créativité, on peut remonter la pente.

Avez-vous aussi senti des appréhensions dans leur propos ? « Lors de la journée des commémorations pour les victimes de la COVID, on a reçu un message qui soulignait la difficulté de la situation, souligne Cathy. Certains nous ont confié s’être soudainement sentis vieux avec cette pandémie. Et, bien sûr, l’éloignement physique des proches crée du désarroi. Cela dit, leur résilience est bien réelle. Ça concorde avec l’étude de la Dre Mélissa Généreux portant sur les impacts psychosociaux de la pandémie. Ce document nous a servi de base dans notre plan de travail. L’auteure y avance notamment que le sentiment de cohérence, qui est notre capacité de comprendre, de maitriser et de donner du sens aux événements stressants, est de loin de facteur le plus fortement lié à la santé psychologique en temps de pandémie. »

Fait à noter, ils se connectent ! « La pandémie a stimulé et accéléré le virage technologique des ainés, de sorte que 85 % d’entre eux ont maintenant Internet à la maison. L’enjeu, conclut-elle, consiste à les amener à faire preuve de débrouillardise sur le Web et à y naviguer en toute sécurité. »

facebook.com/Cultureauxaines

cultureauxaines.ca

La boite vocale : 819 272-7040