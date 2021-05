Murale historique au centre-ville de Richmond

Richmond (SFT) - La Société Historique du Comté de Richmond et la Société St-Patrick de Richmond travaillent en association sur un projet de murale qui sera créée en plein cœur du centre-ville de Richmond, soit sur le mur de la Quincaillerie Richmond faisant face au Parc René Thibault.

La murale d’une dimension de 600 pi² sera peinte sur des panneaux d’Alupanel par les muralistes professionnels de l’entreprise Mur Mura. Les peuples fondateurs de la région de Richmond, soit ; les Français, les Anglais, les Irlandais, les Écossais, les Hollandais, les Gallois et ceux bien avant tous, les Wabanakis seront représentés avec autant de fidélité que faire se peut par ces artistes muralistes chevronnés. Des bâtiments historiques, le pont McKenzie, la rivière Saint-François, le train et l’agriculture feront également partie de la fresque. L’œuvre aura une durée de vie de plus de 20 ans et en étant sur des panneaux, elle pourra être déplacée si besoin il y a lieu.

L’objectif de la murale est d’honorer les gens qui font partie de nos peuples fondateurs et de rappeler à tous que nous réussissons mieux quand nous travaillons tous ensemble ! De plus, ce projet contribuera à embellir la rue Principale, à enseigner un peu d’histoire et à encourager la solidarité sociale dans la poursuite d’un avenir encore meilleur pour la communauté.

Pour réaliser ce projet, l’aide de la population et des entreprises environnantes sera nécessaire. Tout don de 20 $ et plus est admissible à un reçu fiscal et les donateurs de 250 $ et plus auront leur nom sur une plaque d’honneur située près de la murale. Pour faire un don, vous pouvez envoyer un chèque au nom de RCHS au 1161 Rte 243 Melbourne, Qc J0B2B0 ou en personne à la Quincaillerie Richmond.